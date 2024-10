CCCB abre exposição de caricaturas feitas por artista sul-coreana com síndrome de Down

a exposição “Maravilhosa Graça em todo o globo”, apresentando 70 caricaturas produzidas pela artista sul-coreana Jung Eun Hye, que tem síndrome de Down. Das obras que serão apresentadas, algumas homenageiam artistas brasileiros como a atriz Fernanda Montenegro e os cantores Caetano Veloso, Seu Jorge e Anitta, além do chefe de cozinha Alex Atala e do grafiteiro Eduardo Kobra.



Com algumas exposições e premiações no currículo, Jung Eun Hye começou a se dedicar à pintura em 2016, com uma abordagem que se afasta da arte tradicional. Mais tarde, em 2019, ingressou como artista residente no Estúdio Criativo de Jamsil, da Fundação de Artes e Cultura de Seul. Mas a pintora é também uma atriz de sucesso, conhecida principalmente por sua personagem no K-Drama “Amor e outros dramas”, disponível na plataforma Netflix.

Será sua primeira exposição no Brasil e ela estará presente no dia da abertura para participar de um bate-papo com o público, às 14h. Nos dias 14 e 16, também vai realizar dois workshops com número de vagas limitadas, além de conduzir uma série de visitas guiadas em diferentes horários nos dias 16 e 17. E quem quiser ainda pode pagar (R$ 250) por uma caricatura personalizada feita pela artista (para isso é necessário prévia inscrição na recepção do CCCB).

A exposição ficará em cartaz até o dia 28 de fevereiro de 2025 e poderá ser conferida de terça a sábado, das 10h às 18h30, e aos domingos, das 11h às 17h. A entrada é gratuita.

Serviço:

Exposição “Maravilhosa Graça em todo o globo”

Data: de 13/10/2024 a 28/02/2025

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 18h30; domingo, das 11h às 17h

Local: Centro Cultural Coreano no Brasil

Endereço: Av. Paulista, 460. Térreo. Bela Vista, São Paulo/SP

Sobre o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) – O CCCB é uma organização oficial do governo sul-coreano no Brasil, de apoio ao intercâmbio cultural entre Brasil e Coreia. A instituição oferece eventos, exposições, workshops e aulas relacionadas a cultura coreana moderna e tradicional.