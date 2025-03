CCBB traz a São Paulo a “Mostra Carroça de Mamulengos: Três Gerações de Arte Brincante”

O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo traz ao público paulistano a “Mostra Carroça de Mamulengos: Três Gerações de Arte Brincante” entre 14 de março e 21 de abril de 2025, com três espetáculos do consagrado repertório da companhia Carroça de Mamulengos, criada em 1977 em Brasília/DF.

A mostra estreia com Histórias de Teatro e Circo, seguida por Janeiros e O Babauzeiro. As sessões serão às sextas, às 19h, sábados e domingos, às 15h e às 18h e no feriado do dia 21 de abril, segunda, às 15h. Os ingressos, a preços populares de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), estarão disponíveis no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria física.

Os espetáculos que integram a mostra representam diferentes recortes históricos da Carroça de Mamulengos, trupe formada por três gerações de uma mesma família: “O Babauzeiro” remete à origem; “Histórias de Teatro e Circo” consagra o nascimento dos filhos; e “Janeiros” representa à passagem da condução da companhia aos filhos.

Para além do palco, a ‘Mostra Carroça de Mamulengos: Três Gerações de Arte Brincante’ promoverá duas atividades gratuitas, formativas e vivenciais para dialogar diretamente com o público. No dia 22/03 (sábado), às 11h, no Teatro do CCBB, as artistas e educadoras Schirley França e Maria Gomide, mãe e filha, realizam o seminário ‘Diálogos sobre Pedagogia Brincante: a cultura de ensinar e aprender dentro das tradições populares’. Também será realizada a Oficina Cantos e Cantigas Populares, aberta a todas as idades, em data a ser divulgada em breve.

Espetáculos que atravessam gerações

A arte da Carroça de Mamulengos é vivencial e transmitida entre pai, mãe, filhos(as), irmãos, tios, sobrinhas e netas. A companhia foi criada em Brasília, em 1977, pelo ator, compositor, artesão e bonequeiro Carlos Gomide (Babau). Em 1980, Carlos conheceu a atriz brasiliense Schirley França. Juntos, constituíram família e itineraram pelo Brasil convivendo com diversos brincantes da cultura popular. Entre o Rio Grande do Norte, o Ceará e o Distrito Federal, nasceram seus oito filhos: Maria (1984), Antônio (1987), Francisco (1989), João (1992), os gêmeos Pedro e Matheus (1996) e as gêmeas Isabel e Luzia (1998).

Representando a origem do grupo, o espetáculo “O Babauzeiro” traz os primeiros bonecos recebidos por Carlos Gomide das mãos do mestre paraibano Antônio do Babau (Mari-PB, 1978). Essa encenação pode ser considerada o ponto de partida da tradição do mamulengo contemporâneo brasileiro.

Em “Janeiros”, apreciamos o momento quando os filhos assumiram a condução da companhia para contar suas próprias histórias, recriando linguagens e convidando outros artistas para contribuir com suas criações.

A grande pérola da mostra é “Histórias de Teatro e Circo”. Com cenas que existem há mais de 30 anos, o espetáculo traz a ancestralidade e a tradição de toda a família Gomide-França para a cena: avós, filhos, noras e netas. São vinte pessoas e muitos bonecos. Mais do que um espetáculo, o público vai encontrar uma tradição rara de se ver, uma trupe de artistas que, com quase meio século de vida e arte, segue uma tradição familiar, um modo de vida que atravessa o tempo e a memória.

O patrocínio à ‘Mostra Carroça de Mamulengos: Três Gerações de Arte Brincante’ reforça o compromisso do Banco do Brasil com a preservação e difusão da cultura brasileira. A Mostra, realizada no CCBB, não apenas preserva a memória do mamulengo, reconhecido como patrimônio cultural pelo Iphan, mas também promove a educação e a inclusão por meio de atividades formativas. O público que vier ao CCBB terá a oportunidade de vivenciar uma experiência única e prestigiar a arte e a história desse grupo tão relevante para o cenário cultural do país”, afirma Cláudio Mattos, Gerente Geral do CCBB São Paulo.

PROGRAMAÇÃO ESPETÁCULOS

14 a 23/3: Histórias de Teatro e Circo

Sextas às 19h | Sábado e domingo, às 15h e 18h

28/3 a 6/4: Janeiros

Sextas, às 19h | Sábado e domingo, às 15h e 18h

11 a 21/4: O Babauzeiro

Sexta (11/4) às 19h | Sábado e domingo, às 15h e 18h | Feriado, segunda (21/4), às 15h |

* Sexta 18/4 não haverá sessão

PROGRAMAÇÃO OFICINA e SEMiNÁRIO

Gratuitos, com acesso livre nos dias programados:

Dia 22/03 (sábado), às 11h

Seminário ‘Diálogos sobre Pedagogia Brincante: a cultura de ensinar e aprender dentro das tradições populares’ com as artistas e educadoras Schirley França e Maria Gomide.

Data a definir

Oficina Cantos e Cantigas Populares, aberta a todas as idades.

FICHA TÉCNICA

Direção de produção: Silvio Batistela

Coordenação de produção: Ártemis (Ártemis Produções Artísticas)

Coordenação administrativo-financeira: Alex Nunes

Produção executiva: João Gomides

Coordenação Geral: João de Barro Produções

Arte Gráfica: Zé Maia

Assessoria de imprensa: Canal Aberto

Patrocínio: Banco do Brasil

Realização: Ministério da Cultura e Centro Cultural Banco do Brasil

Histórias de Teatro e Circo

Concepção: Carroça de Mamulengos

Direção e roteiro: Maria Gomide

Direção musical: Beto Lemos

Figurinos: Isabel Gomide

Cenário: Carroça de Mamulengos

Criação e construção dos bonecos: Carlos Gomide

Cenotécnica e adereços: Carroça de Mamulengos

Brincantes: Carlos Gomide, Shirley Franca, Maria Gomide, Francisco Gomide, João Gomide, Matheus Gomides, Isabel Gomide, Luzia Gomine, Idália Campos, Gabriela Carneiro, Luiza Silvino, Iara Gomide, Ana Gomide, Helena Gomides, Naiá Gomides, Liana Gomides, Luna Gomide, Amari Gomide

Desenho de luz: João Gioia



O Babauzeiro

Direção, dramaturgia, cenário, cenotécnica e adereços: Carlos Gomide

Brincantes: Carlos Gomide, Maria Gomide, Francisco Gomide, João Gomides, Matheus Gomides, Isabel Gomide

Figurinos: Isabel Gomide

Criação e construção dos bonecos: Carlos Gomide e mestres da tradição

Desenho de luz: João Gioia



Janeiros

Concepção: Carroça de Mamulengos

Direção: Rodolfo Vaz

Direção musical: Beto Lemos

Dramaturgia: Raysner de Paula e Maria Gomide

Brincantes: Maria Gomide, João Gomides, Matheus Gomides, Isabel Gomides

Cenário e figurinos: Wanda Sgarbi

Criação e construção dos bonecos: Carlos Gomide

Assistência de direção: Fernanda Vianna e Juliana Pautilla

Sonoplastia: Francisco Gomide

Contrarregra: Gabriela Carneiro

Desenho de luz: João Gioia



SERVIÇO

MOSTRA CARROÇA DE MAMULENGOS – TRÊS GERAÇÕES DE ARTE BRINCANTE

Período: 14 de março a 21 de abril de 2025

Horário: Sextas, às 19h | Sábados e domingos, às 15h e às 18h (*Sessão extra no feriado do dia 21 de abril, segunda, às 15h/ **Não haverá sessão dia 18 de abril)

Onde: Teatro CCBB SP

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – São Paulo/SP – Próximo ao metrô São Bento

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) disponível em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB

Meia-entrada: para estudantes, professores, profissionais da saúde, pessoa com deficiência – e acompanhante, quando indispensável para locomoção, adultos maiores de 60 anos e clientes Ourocard).

Classificação: Livre

INFORMAÇÕES CCBB SP

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico | São Paulo/SP

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Contato: (11) 4297-0600 | [email protected]

Estacionamento: O CCBB possui estacionamento conveniado na Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas – necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República. Das 12h às 21h.

Transporte público: O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

Táxi ou Aplicativo: Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m).