CCBB São Paulo recebe exposição que destaca o olhar feminino na fotografia amazônica

A partir de 8 de março de 2025, o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB-SP) abre suas portas para a exposição Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará, uma mostra que celebra a fotografia contemporânea feita por mulheres amazônicas. A iniciativa, promovida pelo Museu das Mulheres, tem curadoria de Sissa Aneleh e apresenta um panorama da identidade, território e memória da Amazônia, sob a ótica de 11 fotógrafas.

A exposição reúne 160 obras, entre fotografias, jornais artísticos, áudios e vídeos, ocupando cinco andares do CCBB. A experiência imersiva começa no 4º andar, com produções experimentais, e segue um percurso descendente até o subsolo, onde a fotografia preto e branco se destaca como meio de preservação histórica e identitária.

A potência do olhar feminino

A mostra reforça a importância da representatividade e autonomia das mulheres na construção de narrativas visuais sobre a Amazônia. Para a curadora Sissa Aneleh, a exposição é resultado de mais de 10 anos de pesquisa, destacando a relevância das fotógrafas da região. “A fotografia feita por mulheres no Pará desafia os limites entre arte, documentação e experimentação – é uma ferramenta de resistência e afirmação identitária”, afirma.

Entre as precursoras da fotografia amazônica das décadas de 1980 e 1990 estão Bárbara Freire, Cláudia Leão, Leila Jinkings, Paula Sampaio e Walda Marques. A nova geração é representada por Evna Moura, Deia Lima, Jacy Santos, Nailana Thiely, Renata Aguiar e Nay Jinknss, artistas que exploram temáticas como cultura afro-indígena, feminismo e corpo na Amazônia.

Um percurso imersivo pela Amazônia visual

A exposição foi organizada para proporcionar uma jornada pela diversidade da fotografia amazônica. No 4º andar, a fotografia experimental e manipulação de imagens desafiam fronteiras entre o real e o imaginado. No 3º andar, técnicas híbridas de fotografia digital e analógica são exploradas, enquanto no 2º andar, narrativas afro-indígenas e quilombolas ganham destaque, trazendo a fotografia como instrumento de resistência cultural.

No térreo, uma experiência sensorial única espera os visitantes: uma oca cenográfica exibe o filme MUKATU’HARY (Curandeira), em Realidade Expandida, conduzindo o público a uma aldeia indígena para uma imersão nos rituais ancestrais. No subsolo, o preto e branco domina a exposição, evocando reflexões sobre memória e pertencimento.

Além da exibição, a mostra conta com interatividade e tecnologia, incluindo fotos em Realidade Aumentada e uma instalação aromática, Icamiabas, que transporta os visitantes para os cheiros da Amazônia por meio de perfumes exclusivos.

Programação especial e ações educativas

No dia 8 de março, o CCBB SP preparou uma programação especial para marcar a abertura da exposição:

Bate-papo às 11h com as artistas Evna Moura, Renata Aguiar e Leila Jinkings , mediado por Sissa Aneleh ;

às 11h com as artistas , mediado por ; Performance sonora às 14h, com Som em Cena: Encantarias Amazônidas ;

às 14h, com ; Show musical às 16h, com Ellie Valente e Liége, trazendo ritmos paraenses como carimbó e brega.

O CCBB Educativo também promove oficinas de fotografia para crianças, contação de histórias e atividades sensoriais, abordando a cultura amazônica.

Serviço

Exposição Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará

Período: 08 de março a 05 de maio de 2025

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico | São Paulo, SP

Ingressos gratuitos: Disponíveis em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Transporte gratuito: Van saindo da Rua da Consolação, 228, com parada no Metrô República

Informações: (11) 4297-0600 | [email protected]

A exposição tem patrocínio do Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e produção do Museu das Mulheres e MADAI.