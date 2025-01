CCBB Rio passa por ampla restauração de seu piso de mármore

O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB Rio), a instituição cultural mais visitada do Brasil, com mais de 1,2 milhão de visitantes em 2024, está passando por uma revitalização significativa. O projeto tem como principal objetivo restaurar o histórico piso de mármore do prédio, corrigindo descontinuidades e desníveis acumulados ao longo dos anos.

A restauração foca na eliminação de lacunas e danos nas pedras que compõem o piso, feito de Mármore Carrara, conhecido por sua beleza e origem italiana, e Calcário Lioz, um marco da arquitetura luso-brasileira. Apesar da alta qualidade desses materiais, o intenso fluxo de visitantes torna a manutenção indispensável. Em 2024, foram mais de 1,2 milhão de pessoas a circularem pelo local.

Técnica de preservação minimamente invasiva

Para respeitar as características originais do projeto de Joaquim Bethencourt da Silva, arquiteto responsável pelo edifício, a metodologia adotada prioriza a preservação e a mínima intervenção. Segundo Elaine Chagas, restauradora e coordenadora de campo, a abordagem é comparável a um procedimento odontológico:

“É como uma obturação feita por um dentista. Preenchemos as lacunas do mármore e, em seguida, aplicamos uma camada de cera para proteger o piso”, explica.

O processo inclui limpeza profunda, aplicação de resina, lixamento para correção de imperfeições e a substituição de cerca de 70 placas pequenas que estão além de qualquer reparo. A entrega do hall de entrada está prevista para o final de fevereiro, enquanto a conclusão total das obras, iniciadas em setembro de 2024 – ano em que o CCBB completou 35 anos – deve ocorrer até julho de 2025.

Fachada também em revitalização

A fachada do CCBB, um dos marcos arquitetônicos mais icônicos do Rio de Janeiro, também está sendo restaurada. O projeto inclui a recuperação de mais de 200 janelas e está previsto para ser concluído em 2026. Para a gerente geral do CCBB Rio, Sueli Voltarelli, a restauração reforça o compromisso do Banco do Brasil com a preservação do patrimônio cultural:

“O prédio do CCBB RJ pode ser considerado como um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e a sua preservação é um compromisso que o Banco do Brasil possui com todos os cariocas. Além de encantar com sua beleza, o piso de mármore cumpre um papel fundamental ao receber grandes produções e acolher milhões de pessoas ano após ano. A restauração vai garantir que ele continue recebendo a todos, visitantes, produções e artistas, por gerações.”

Exposição “Primeiro de Março 66 – Arquitetura de Memórias”

Os visitantes podem explorar mais sobre a arquitetura e a história do CCBB na exposição Primeiro de Março 66 – Arquitetura de Memórias, prorrogada até 7 de abril. A mostra é uma jornada imersiva pela história e importância arquitetônica deste emblemático edifício localizado no coração do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. O catálogo desenvolvido a partir da pesquisa que deu origem à exposição, com textos inéditos, e um tour virtual estão disponíveis no site bb.com.br/cultura.