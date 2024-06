CCBB educativo – Arte e Cultura anuncia programação deste mês

O CCBB Educativo – Arte e Cultura, vinculado ao CCBB São Paulo, convida o público a integrar-se à programação proposta pelo CCBB São Paulo e participar da oficina de cartaz e lambe-lambe “Você tem fome de quê?, também a vivenciar o Sensorial Estúdio “Tem gente com fome”, com recursos sensoriais que simulam uma multidão de trabalhadores. Todas as atividades estarão conectadas a nova exposição com curadoria de Moacir dos Anjos.

Iniciando os destaques do mês, o Sensorial Estúdio “Tem gente com fome” convida os participantes a se envolverem numa “massa” de trabalhadores. O visitante fará parte desta multidão de corpos ou somente a atravessará?

Outro destaque será a oficina de cartaz e lambe-lambe. Com stencil, carimbo e sacos de pão, os convidados ajudarão a compôr uma parede provocadora a partir da pergunta: “Você tem fome de quê?”

Novas atividades inspiradas na exposição Arte Subdesenvolvida, também serão oferecidas ao público de todas as idades, como o “Primeiro Brincar – Tropicália”, “Oficininha de Parangolés”, “Som em Cena: O tropical eterno”, “Que Livro é Esse ?”, “Conto um Conto”, “InsPiraAção”, visitas educativas em Português e Libras.

Programação gratuita do CCBB Educativo – Arte e Cultura

Centro Cultural Banco do Brasil – São Paulo

R. Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico de São Paulo – SP, 01012-000

Visitas educativas – Agendadas

Segunda a sexta-feira (exceto terças e feriados), das 9h30 às 10h30 e das 15h às 16h.

Espaços expositivos do Prédio Histórico do CCBB.

Visitas educativas – Espontâneas

Segunda a sexta-feira (exceto terças-feiras), das 12h às 13h e das 17h às 18h e sábados e domingos, das 17h às 18h. Espaços expositivos do Prédio Histórico do CCBB.

Visitas educativas em Libras

Sextas-feiras, das 17h às 18h e domingos, das 12h às 13h. Espaços expositivos do Prédio Histórico do CCBB. Classificação: Livre.

Sensorial Estúdio – Tem gente com fome

Todos os dias (exceto às terças-feiras), das 10h às 13h e das 14h às 18h.

1º andar do Prédio Histórico. Classificação: Livre.

Oficina Integrada – Você tem fome de quê?

Todos os dias (exceto às terças-feiras), das 10h às 18h.

1º andar do Prédio Histórico. Classificação: Livre.

Som em Cena – O tropical eterno

Segundas, Quintas, Sextas, Sábados e Domingos, das 13h30 às 14h.

Rotunda do Prédio Histórico. Classificação: Livre.

Encontro de Professores – Literatura e o Discurso sobre Subdesenvolvimento

Dia 22 de junho, 10h às 12h. Cinema. Classificação: Livre.

Contação de histórias – Conto um Conto

Segundas, sextas, sábados e domingos, das 14h às 15h. Prédio Histórico. Classificação: Livre.

Mediação de leitura – Que Livro é esse?

Sábados e domingos, das 11h às 12h. Prédio Histórico. Classificação: Livre.

Primeiro Brincar – Tropicália

Sábados e domingos, das 15h às 16h. Mezanino do Prédio Histórico.

Famílias com crianças de 0 a 3 anos.

Oficininha – “Oficininha de Parangolés”

Sábados e domingos, das 16h às 16h40. Mezanino do prédio histórico. Famílias com crianças de 4 a 7 anos.

Mediação Poética – InsPiraAção

Quintas, às 16h. Espaços expositivos do Prédio Histórico e Prédio Anexo do CCBB.

Classificação: Livre.

Serviço:

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Entrada acessível: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem utilizar a porta lateral localizada à esquerda da entrada principal.

Informações: (11) 4297-0600

Estacionamento: O CCBB possui estacionamento conveniado na Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas – necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

Transporte público: O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

Táxi ou Aplicativo: Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m).

Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República. Das 12h às 21h.