CBV promove encontro de capacitação de arbitragem durante a fase final da Copa Brasil Bet7k

O Centro Multiuso de São José (SC), palco da fase final da Copa Brasil Bet7k 2024, também recebeu o quarto encontro de capacitação e acompanhamento de profissionais de arbitragem da Superliga Bet7k. O evento realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) já passou por Osasco (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), e neste sábado (9/3) contou com 22 árbitros e representantes da Comissão Brasileira de Arbitragem (Cobrav).

“O objetivo destes encontros é promover uma padronização da utilização do sistema de Desafio. A troca de experiências e informações com os profissionais da arbitragem é fundamental para tornarmos ainda melhor a maior competição do voleibol nacional”, explica Marcelo Elgarten, gerente de Competições da CBV, que também participou do encontro.

No programa, palestras com Juliana Terassovich e Gustavo Morais, especialistas na operação do sistema de Desafio, e atividades práticas antes dos jogos semifinais da Copa Brasil Bet7k masculina. Também estavam presentes George Kuroki, presidente da Cobrav, e os árbitros internacionais Anderson Caçador e Paulo Turci.

“Vemos um grande engajamento dos árbitros nessa ação da CBV e da Cobrav. É uma iniciativa muito importante para o nosso desenvolvimento. É gratificante perceber como os árbitros chegam motivados e interessados. As palestrar têm sido esclarecedoras. É um processo de melhoria contínua, crescimento e amadurecimento da arbitragem”, diz Turci.

Para Patrick Basso, árbitro da Federação Catarinense de Vôlei, o encontro é uma ferramenta importante: “Esses encontros que a CBV está promovendo junto com a Cobrav são de extrema importância para buscarmos a padronização dos procedimentos do Desafio. É uma ferramenta que vai ajudar na tomada de decisões da equipe de arbitragem, tornar o jogo cada vez mais justo. O nível das equipes aumenta a cada temporada, e a arbitragem vai acompanhar esta evolução. É uma grande oportunidade para aprimorar nosso conhecimento”.

