CBV inicia planejamento 2025 para seleções brasileiras de vôlei

A temporada de 2025 representa o início de um novo ciclo olímpico para as seleções brasileiras de vôlei, tanto masculina quanto feminina, trazendo consigo desafios significativos como a Liga das Nações e o Campeonato Mundial, eventos de destaque no calendário esportivo. Antecipando-se a essas competições, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) já deu início aos preparativos sob a liderança dos renomados técnicos Bernardinho e José Roberto Guimarães. Desde o final de 2023, um programa específico tem sido desenvolvido para monitorar os atletas que atuam fora do país.

No domingo, 1º de dezembro, Fernando Fernandes, fisioterapeuta, e Emy Takahashi, nutricionista da comissão técnica feminina, partiram rumo à Itália e Turquia. O objetivo é avaliar o estado físico e técnico das jogadoras brasileiras que atuam nesses países. “O acompanhamento dos atletas no exterior trouxe resultados extremamente positivos na temporada passada”, destaca Jorge Bichara, diretor técnico da CBV. Ele acrescenta que essa prática se alinha ao planejamento das seleções e favorece a prevenção de lesões e melhora do desempenho físico, nutricional e psicológico dos atletas.

O Campeonato Mundial, agendado entre 22 de agosto e 7 de setembro na Tailândia, é o foco principal da seleção feminina em 2025. Segundo o técnico José Roberto Guimarães, o ciclo rumo a Los Angeles 2028 começou assim que terminaram os Jogos de Paris. “Em 2025, enfrentaremos intensos desafios com a Liga das Nações e o Mundial. O monitoramento contínuo das atletas é crucial para atingirmos nossos objetivos”, afirma ele. A CBV facilita a presença da equipe técnica na Europa, garantindo uma observação constante em todas as competições.

A importância desse trabalho foi evidenciada na conquista da medalha de bronze nos Jogos de Paris e na boa participação na Liga das Nações. Fernandinho ressalta que o monitoramento permitiu uma avaliação detalhada e a realização de tratamentos preventivos, assegurando que as jogadoras chegassem em ótimas condições físicas. Ele também menciona a relevância do acompanhamento remoto e do diálogo com os clubes para alinhar estratégias.

Emy Takahashi sublinha a importância do contato direto com as jogadoras para um entendimento aprofundado da realidade dos clubes e das programações de treino. “Nosso objetivo é fornecer orientações precisas para que as jogadoras estejam preparadas para enfrentar a intensa carga de jogos e treinamentos durante a temporada de seleções”, conclui Emy.