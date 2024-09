CBV cria Comissão de Clubes da Superliga para discussões sobre a competição nacional

Pensar o futuro da Superliga em parceria com os clubes. Com esse objetivo, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou a criação da Comissão de Clubes da principal competição nacional do vôlei, que terá o objetivo de participar com a CBV de discussões relacionadas ao torneio.

“Agradecemos mais uma vez a parceria dos clubes. A Superliga é uma competição que mexe com todo o Brasil e é natural que trabalhemos em conjunto, buscando sempre a evolução do nosso produto”, diz Radamés Lattari, presidente da CBV.

Em reuniões com as equipes que participarão da temporada 24/25 da Superliga, ficou definido que a Comissão será formada por sete clubes, com o Minas Tênis Clube, com times nos dois gêneros (Gerdau/Minas e Itambé/Minas), como presidente. Dentil Praia Clube, Pinheiros e Sesc RJ Flamengo representarão a competição feminina, e Sesi, Vedacit Vôlei Guarulhos e Vôlei Renata serão os clubes do torneio masculino.

“A gente tem percebido a evolução a cada ano, a vontade da CBV e dos clubes de avançar. Foram reuniões muito boas, em que foram apresentadas algumas evoluções importantes sobre o Desafio, a arbitragem. O Minas é um clube que sempre disputou a Superliga e se sente muito honrado de participar dessa Comissão para discutir assuntos de interesses de todos os clubes, dos atletas, dos técnicos, do público, da Superliga”, afirmou Jarbas Soares, gerente de vôlei feminino do Gerdau Minas.

“Os pontos de discussões que tivemos na reunião só trouxeram benfeitorias para o campeonato. Essa temporada tem tudo para ser ainda melhor do que na temporada passada. E a criação da Comissão de Clubes vai estreitar e ganhar em velocidade a comunicação entre os clubes e a CBV buscando melhorias e potencializar o campeonato”, destacou Wellington Luiz Pani, supervisor do Sesi.

A CBV e a Comissão de Clubes farão reuniões mensais, com o primeiro encontro marcado para outubro, para discutir questões do torneio em temas relacionados à evolução técnica, marketing, comunicação, atendimento ao público

Nesta semana, a CBV e os clubes que participarão da temporada 24/25 da competição estão em reuniões no Rio de Janeiro para discutir a próxima temporada, buscando ajustes no regulamento e na tabela, entre outras questões abordadas. Os dois primeiros dias foram dedicados à competição feminina, e os outros dois para o campeonato masculino.

“A reunião foi muito interessante, sempre pensando no melhor para a Superliga e para os clubes. Tenho que parabenizar a CBV por ter apresentado melhorias para esta temporada, com mais benefícios para os clubes. E foi um momento para ter aproximação e contato com os outros profissionais”, declarou Matheus Lara, coordenador de esportes do Batavo/Mackenzie.

“É visível que a CBV quer que o produto Superliga seja cada vez melhor, cada vez mais competitivo. Dá para ver que a CBV está sempre buscando melhorar as coisas para os clubes, buscando alternativas. Essa reunião é muito importante, você tem interação com os outros clubes, é muito construtivo”, disse Pedro Moska, técnico do estreante Neurologia Ativa, presente na reunião.