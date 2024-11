CBV conquista Selo Ouro 2024 por práticas sustentáveis

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) encerra o ano de 2024 com um feito notável ao ser a única organização esportiva nacional agraciada com o Selo Ouro 2024 pela gestão de emissões de gases de efeito estufa, conforme o protocolo do GHG Protocol, coordenado no Brasil pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Esta certificação destaca o compromisso da CBV em mitigar impactos ambientais por meio de suas atividades e competições.

Para celebrar essa realização, a última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bet7k será marcada por eventos especiais na Praia de Copacabana, culminando no sábado, dia 23 de novembro. Durante esta fase final, as duplas campeãs da temporada e cinco torcedores selecionados nas arquibancadas terão suas pegadas de carbono compensadas pela CBV, levando em conta seus hábitos diários e o deslocamento para o evento. Além disso, os espectadores poderão registrar seu modo de transporte até a arena através de um QR Code, permitindo que essas emissões também sejam neutralizadas.

O presidente da CBV, Radamés Lattari, destacou: “Nosso objetivo vai além da excelência esportiva do voleibol brasileiro; acreditamos no impacto positivo que o esporte pode ter fora das quadras. As iniciativas sustentáveis são constantes em nossos eventos e fazem parte essencial do nosso plano estratégico. Receber o Selo Ouro é um reconhecimento importante dos esforços contínuos do voleibol brasileiro em reduzir os impactos ambientais e as emissões de carbono. Celebrar essa conquista na Praia de Copacabana é simbólico, dado seu status como um dos cenários mais emblemáticos do país e palco de conquistas olímpicas do vôlei brasileiro.”

Em 2022, a CBV lançou uma Política de Sustentabilidade que estabeleceu diretrizes claras para seus compromissos com a causa ambiental. No ano subsequente, a entidade aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas e formou um Comitê interno dedicado a práticas ESG (ambientais, sociais e de governança). Para alcançar o status de Carbono Neutro, a CBV contratou a empresa OGreen para realizar um inventário das emissões relacionadas aos eventos e atividades do vôlei brasileiro em 2023. Essas emissões foram então compensadas através da aquisição de Créditos de Carbono.