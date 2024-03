CBV apresenta nova mascote da Superliga Bet7k

As comemorações pelos 30 anos da Superliga Bet7k ganharam um convidado especial. É o Leão Ace, nova mascote da competição, lançado esta semana pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A primeira aparição será durante as finais, nos dias 21 (feminina) e 28 (masculina) de abril, no ginásio do Geraldão, em Recife (PE).

“É um ano muito especial para a Superliga, que completa três décadas como referência de competição nacional no Brasil e no mundo. Essa nova mascote chega para marcar esse momento. Fizemos questão de que o nome fosse escolhido pelos torcedores, parte fundamental do sucesso da Superliga. Trabalhamos para que a maior competição do vôlei nacional cresça e se modernize a cada ano. O lançamento desta nova mascote é mais uma das muitas ações que realizamos nos últimos ano para rejuvenescer a base de fãs do nosso esporte”, explica Radamés Lattari, presidente da CBV.

Diretor de Marketing e Novos Negócios da CBV, Henrique Netto explica a escolha pela figura do leão. “A CBV vem trabalhando com animais na sua linha de mascotes. O Ace se junta a essa família, que já conta com o jacaré Zecaré, mascote das seleções de quadra, e a gaivota Sol, do vôlei de praia. O leão tinha uma adequação grande para a Superliga. Tem o simbolismo da liderança, da força, da grandeza, da coragem. A Superliga traduz tudo isso”.

A chegada de Ace se junta a uma gama de ações realizadas pela CBV nos últimos anos. Em 2022, foi lançado o Cravada, fantasy game oficial da Superliga Bet7k e o primeiro de uma Confederação esportiva no Brasil. No ano seguinte, foi a vez de o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia ganhar nova logo, nova mascote e novas cores, mais modernas e vibrantes. Na temporada deste ano, as etapas de praia realizadas no Brasil ganharam uma novidade: a Experiência Pé Na Areia, na qual torcedores assistem aos jogos em espreguiçadeiras à beira da quadra. “São lançamentos que dialogam com os mais jovens. A ideia é criar uma linha infantil de produtos, e até ensinar o vôlei a partir dessas personagens. Teremos todo um desdobramento dessa chegada do Ace”, diz Henrique Netto.

O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro