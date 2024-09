CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro define as quartas de final femininas na Prainha

O CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro apresentado por MB já definiu as quartas de final femininas nas boas ondas da sexta-feira na Prainha de São Francisco do Sul. A cearense Juliana dos Santos e a carioca Mariana Areno, fizeram os recordes do dia entre as meninas e os melhores da categoria masculina foram o catarinense Lucas Haag e os paulistas Ryan Kainalo e Wesley Leite, que passaram para as oitavas de final. Os vencedores da Taça Brasil São Chico Pro no ano passado, Weslley Dantas e Taís Almeida, seguem na busca do bicampeonato e as eliminatórias prosseguem neste sábado, a partir das 8h00, ao vivo pelos sites CBSurf org.br e Fecasurf.com.br.

Na sexta-feira rolaram mais 28 baterias para aproveitar ao máximo as boas condições do mar na Prainha. O segundo dia começou pelos 8 confrontos que restavam para fechar a segunda fase masculina, depois aconteceu os 8 da rodada inicial feminina e 12 dos 16 da terceira fase dos homens, quando estreiam os 32 principais cabeças de chave da Taça Brasil 5000 São Chico Pro. O início da competição feminina foi fulminante, com a cearense Juliana dos Santos vencendo por imbatíveis 10,83 pontos e a carioca Mariana Areno passando em segundo com nota 7,00. Nenhuma menina conseguiu bater esses números e as duas ganharam o rodízio do Kanto da Pizza na sexta-feira.

“Veio um triangulozinho assim pra direita, eu sabia que ia ser uma manobra só, aí veio a junção bem forte, bati ali, consegui segurar e foi bem legal. Espero conseguir achar outras dessas nas próximas baterias”, descreveu Mariana Areno, sobre a onda nota 7,00, que foi a maior do dia entre as meninas. A carioca vai disputar a segunda quarta de final com a paranaense Nathalie Martins, a paulista Kemily Sampaio e a catarinense Maria Autuori.

A recordista de pontos, Juliana dos Santos, vai participar da primeira batalha por duas vagas nas semifinais da Taça Brasil 5000 São Chico Pro com a paulista Luana Coutinho e as paranaenses Gabriely Vasque e Maria Santos. Na terceira bateria das quartas de final, a líder da Taça Brasil e vice-líder do Dream Tour, Silvana Lima, enfrentará a gaúcha Alexia Monteiro e mais duas paranaenses, Jessica Bianca e Luara Mandelli. E as duas últimas vagas para as semifinais, serão disputadas pela defensora do título em São Francisco do Sul, Taís Almeida, Larissa dos Santos, Nicole Santos e Potira Castaman, que está na briga direta pela ponta no ranking catarinense profissional da Fecasurf.

O confronto mais aguardado da categoria feminina na sexta-feira, foi a que marcou a estreia da seis vezes campeã brasileira, Silvana Lima. A melhor surfista do Brasil em todos os tempos, participou da quinta bateria, junto com a campeã da Taça Brasil 5000 São Chico Pro no ano passado, Taís Almeida, e a catarinense Kiany Hyakutake. Silvana liderou toda a bateria e Taís passou em segundo lugar, mas foi no sufoco, dependendo das notas das últimas ondas surfadas pela Kiany.

“Eu gosto de São Chico, só não gosto do frio (risos)”, brincou Silvana Lima. “As ondas amanheceram melhores hoje e, se manter assim, a gente agradece muito. Estou feliz, amarradona de ter passado minha primeira bateria. Só queria ter mostrado mais surfe, mas o importante é passar e simbora pra próxima. As meninas tão doidas pra pegar esse meu espaço no topo do ranking, mas tamos aí pra dar mais dificuldade a elas. Acho que tem muita coisa ainda pra acontecer esse ano e vamos seguindo, bateria por bateria, sempre acreditando que vai dar certo”.

A defensora do título na Prainha, Taís Almeida, também ficou feliz pela classificação: “Eu fiquei naquela aflição, não vinha ondas pra eu pegar, mas foi o que eu falei pras meninas, já comecei igual ao ano passado, tipo passando no sufoco e fui indo até a final. Se Deus quiser, esse ano vai ser parecido, mas não com tanto sufoco né. Foi puxada essa primeira bateria, a Silvana é um nome de peso, mas a gente está aqui pra disputar. Já são vários anos competindo com ela, sei da qualidade dela e o negócio é ir com tudo, até chegar na final e ganhar”.

CIRCUITO CATARINENSE – A terceira edição do São Chico Pro está realizando a sétima etapa da Taça Brasil da CBSurf, que classifica 16 homens e 8 mulheres para a elite nacional do Dream Tour, que em 2025 será formada por 44 surfistas na categoria masculina e 22 na feminina. Além disso, o evento também abre o Circuito Profissional de 2024 da Federação Catarinense de Surf. Mas, das 7 participantes que pontuam no ranking estadual, apenas duas passaram para as quartas de final, a jovem Maria Autuori e a baiana Potira Castaman, que mora em Florianópolis há mais de 4 anos.

“Eu fiquei olhando o mar desde manhã, instigada pra surfar e sempre consigo fazer notas boas aqui”, destacou Potira Castaman, que representa Santa Catarina nas competições da CBSurf e estreou com vitória sobre a gaúcha Alexia Monteiro e Aysha Ratto, do Rio de Janeiro. “Eu usei a mesma prancha que fiz um terceiro lugar aqui no ano passado e ela andou bem de novo. Estou muito feliz em passar em primeiro, já tive bons resultados aqui, é uma onda que gosto de competir e fico feliz de estar representando Santa Catarina do melhor jeito possível”.

DOIS CATARINENSES – Assim como na categoria feminina, apenas dois surfistas de Santa Catarina passaram para as oitavas de final da Taça Brasil 5000 São Chico Pro, nas 12 das 16 baterias da terceira fase que fecharam a sexta-feira na Prainha, Lucas Haag e Luiz Mendes. O primeiro a se classificar foi Lucas Haag, que saiu do mar com os recordes do dia, nota 8,00 e 13,17 pontos, na bateria que o paulista Giovani Pontes barrou dois catarinenses, Luan Wood e Kayki Araujo.

“Estou muito feliz com meu surfe. Confesso que tava um pouco nervoso no começo dessa bateria. Eu passei bastante parte da bateria com a prioridade (de pegar a próxima onda) e fiquei com muita dúvida onde escolher”, contou Lucas Haag. “Várias ondas eu achava que ia ser boa e não era, engordava, então demorei um pouco pra surfar. Mas gastei a prioridade na hora certa, consegui fazer esse 8,00 e estou contente de passar a terceira bateria em primeiro lugar, que mostra que estou com o surfe no pé e a galera tá gostando”.

RECORDES DO DIA – Lucas Haag falou mais sobre a nota 8,00: “Foi uma direita que eu dropei, ela veio bem apontada, aí comecei com uma batida chutando, depois entrei com uma rasgada forte, dei uma escalada na junção e foi isso”. O catarinense estava com os dois rodízios no Kanto da Pizza, o da maior nota e maior somatório, com os 13,17 pontos que totalizou. “Por enquanto né, porque tem muita coisa pra rolar e vamos ver o que a galera vai aprontar aí. Tem muita gente boa pra competir hoje ainda, mas vai ser demais se ganhar esse rodízio de pizza”.

Realmente a bateria do Lucas Haag era apenas a segunda da rodada de estreia das principais estrelas da Taça Brasil 5000 São Chico Pro. Depois rolaram mais dez e o paulista Ryan Kainalo usou os aéreos para fazer o maior placar da sexta-feira, 14,60 pontos somando uma nota 7,93. Ryan então tirou um rodízio no Kanto da Pizza do catarinense, mas ele ficou com um pela maior nota da sexta-feira. O 8,00 dele chegou a ser igualado no penúltimo confronto do dia, pelo Wesley Leite, vice-campeão na final paulista com Weslley Dantas na segunda edição do São Chico Pro no ano passado. Com isso, os três ganharam um rodízio cada na sexta-feira, junto com Juliana dos Santos e Mariana Areno.

BICAMPEÃO CATARINENSE – As quatro últimas baterias da terceira fase masculina, vão abrir o sábado na Prainha. Na segunda do dia, estreia o bicampeão catarinense de 2022 e 2023, José Francisco. O paraibano mais conhecido por Fininho, que mora em Florianópolis há mais de 10 anos, garantiu seu segundo título com a vitória na etapa do Circuito Catarinense do São Chico Pro no ano passado. Seus adversários na segunda bateria do sábado, são o potiguar Deyvson Santos, o carioca Sunny Oliveira e Gustavo Ramos, que mora em São Francisco do Sul.

Além de José Francisco e Gustavo Ramos, mais dois surfistas que pontuam no ranking profissional da Fecasurf, ainda vão disputar classificação para as oitavas de final, Gabriel Junior na penúltima bateria da terceira fase e Walley Guimarães na última. Então, esses quatro e Lucas Haag e Luiz Mendes, que já passaram para as oitavas de final, vão brigar neste fim de semana pela liderança no primeiro ranking de 2024, que vai definir o campeão catarinense de surfe profissional da temporada.

A Taça Brasil 5000 São Chico Pro apresentado por MB Marketing & Eventos é uma realização da Federação Catarinense de Surf (FECASURF), em conjunto com a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e Associação de Surf da Prainha (ASP), que acontecerá com patrocínio da Prefeitura de São Francisco do Sul, através da Secretaria Municipal de Esportes, e apoio da marca Oceano, Fu-Wax, Lord, Sorvetes D´Vicz, Kanto da Pizza e Surfland Brasil. A competição está sendo transmitida ao vivo pelos sites Fecasurf.com.br e CBSurf.org.br.