CBFA inicia nova gestão com foco em crescimento, governança e profissionalização

A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) deu início a um novo ciclo nesta segunda-feira (24), com a posse da diretoria eleita para o período 2025-2028. O evento aconteceu no Auditório da SPTURIS, em São Paulo, e contou com a presença de dirigentes, atletas e representantes da modalidade. À frente da entidade segue a presidente reeleita Cristiane Kajiwara, que terá ao seu lado a vice-presidente Rakel Barros, também assumindo a Diretoria de Seleções.

“As expectativas são as melhores possíveis“, afirmou Kajiwara. “Acredito que temos tudo para fazer um ótimo trabalho, iniciando oficialmente o ciclo olímpico com uma equipe qualificada.” Segundo ela, a nova gestão chega mais estruturada, com reforços em áreas essenciais como administração, finanças e marketing comercial. “O objetivo é aprimorar a equipe que já estava conosco e agregar novos profissionais motivados para darem o seu melhor e contribuírem para o crescimento da confederação“, acrescentou.

Com o Flag Football confirmado como modalidade olímpica para Los Angeles 2028, o cenário é de novas oportunidades. “Queremos impulsionar significativamente não apenas o flag football, mas todo o futebol americano, promovendo cada vez mais a união e a consolidação das modalidades“, destacou a presidente.

Rakel Barros, agora também no comando das seleções nacionais, falou sobre a importância desse novo ciclo. “A reeleição da Cris é a confirmação de um trabalho bem-sucedido, mas também é um momento para trazermos novas ideias e projetos, como a minha entrada mais efetiva no cenário político“, disse. À frente do Brasil Onças desde 2024, Rakel destacou a responsabilidade de liderar as seleções nacionais e a necessidade de equilibrar as diversas demandas que envolvem esse papel.

“Estar à frente das seleções nacionais é, sem dúvida, um grande desafio. Não se trata apenas de buscar resultados no campo, mas também de lidar com a pressão, as expectativas e as necessidades de muitas pessoas. É um trabalho que exige muita responsabilidade, mas também oferece oportunidades incríveis de desenvolvimento e inovação.”

O Diretor de Operações, Rodrigo Nascimento, ressaltou que a CBFA evoluiu nos últimos anos e agora precisa dar um novo passo para ampliar esse crescimento. “Nos últimos quatro anos trabalhamos constantemente na formação de pilares importantes para o desenvolvimento das modalidades e também da própria confederação“, afirmou. “Agora, o foco é ampliar todo o trabalho desenvolvido até aqui, com a chegada de profissionais que possuem o respaldo do mercado esportivo e, ao mesmo tempo, buscar novos parceiros em diversos setores, seja o esportivo ou institucional.”

Nascimento acredita que a modalidade tem um potencial de crescimento enorme e que a CBFA pode consolidar o futebol americano como um dos esportes mais praticados e organizados do país. “Acredito que montamos uma equipe capaz de elevar ainda mais o nosso nível pelos próximos anos e consolidar nosso esporte como protagonista no cenário nacional, elevando o patamar da confederação como consequência deste trabalho“, explicou. “Teremos um esforço grande para estruturar melhor os campeonatos, fortalecer a base e garantir que os atletas tenham as melhores condições possíveis para competir em alto nível.”

O Diretor Geral, Fernando Fleury, reforçou que um dos pilares dessa nova fase será a sustentabilidade financeira da CBFA. “Estamos iniciando uma nova fase, com o compromisso de implementar um planejamento estratégico abrangente que guiará todas as nossas ações“, disse. “Nosso objetivo é conectar o esporte ao mercado, estabelecendo um modelo comercial sustentável que proporcione previsibilidade financeira para a Confederação.”

Fleury destacou que a captação de patrocínios e a valorização da imagem da confederação serão fundamentais para esse processo. “Vamos transformar o departamento de Marketing e Vendas em um verdadeiro motor de crescimento para a modalidade“, afirmou. “Nosso foco será fortalecer a imagem da CBFA, tornando-a mais atraente para marcas, torcedores e parceiros estratégicos. Além disso, buscaremos patrocinadores que compartilhem dos valores do esporte, estabelecendo parcerias estratégicas que não apenas tragam investimentos, mas também contribuam para o desenvolvimento sustentável do futebol americano a longo prazo.”

Outro ponto destacado por Fleury foi a necessidade de uma governança transparente e eficiente, garantindo que a CBFA opere com credibilidade e profissionalismo. “Acreditamos que a implementação de práticas robustas de governança é essencial para garantir a transparência e a credibilidade da entidade. Ao adotar estruturas de governança eficazes, asseguramos que nossas operações sejam conduzidas de maneira ética e responsável, fortalecendo a confiança de todos os nossos stakeholders“, explicou. “A transparência em nossos processos decisórios e na gestão financeira será uma prioridade, permitindo que atletas, torcedores, patrocinadores e demais parceiros tenham plena confiança em nossas ações.”

A CBFA, agora sob uma gestão mais estruturada e com objetivos claros para os próximos anos, busca consolidar a modalidade no Brasil de forma definitiva. Com a filiação ao COB, a visibilidade internacional e a chegada de novos profissionais à diretoria, a confederação acredita que este será um ciclo de crescimento, estruturação e fortalecimento. Os próximos quatro anos prometem grandes avanços, tanto dentro de campo quanto fora dele.