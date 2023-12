CBF sofre invasão de seus dados nas redes sociais e tem documentos furtados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta sexta-feira, que sofreu uma invasão de seus dados nas redes sociais. Segundo comunicado da entidade, houve “furto de alguns documentos, que, lamentavelmente, foram também alvo de falsificação/adulteração”.

A CBF revelou que está “tomando medidas proativas e imediatas e notificando as autoridades policiais competentes para a adoção de todas as providências”. Não foram detalhados que tipos de documentos foram furtados.

A entidade afirmou que a “colaboração estreita com as autoridades visa a assegurar a adoção de todas as medidas cabíveis para a investigação e responsabilização dos criminosos envolvidos”.

“Reforçamos nosso compromisso com a integridade dos dados e garantimos que estamos cooperando integralmente com as autoridades para a rápida resolução desse incidente”, disse a CBF, em comunicado. “Além disso, a CBF está periodicamente revisando e fortalecendo seus protocolos de segurança cibernética para prevenir futuros ataques e garantir a proteção adequada de nossos sistemas.”