CBF repensa venda de ingressos após baixa ocupação na Fonte Nova

O impacto dos altos preços dos ingressos refletiu-se na ocupação do estádio, que teve apenas 80% dos bilhetes vendidos. Dos 49 mil lugares disponíveis, 41.511 foram ocupados.

O setor intermediário leste foi o mais afetado, apresentando várias cadeiras vazias. Os ingressos para este setor chegaram a custar R$ 600,00, com alguns bilhetes alcançando o valor de R$ 800,00.

Os preços foram estabelecidos pela Fonte Nova Negócios e Participações (FNP), em colaboração com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A administração da Fonte Nova define os valores devido ao seu maior conhecimento do mercado local, ainda que a CBF participe ativamente dessas decisões.

A CBF solicitou um setor mais acessível, com ingressos solidários a R$ 100,00. Essa área vendeu 12 mil ingressos e arrecadou alimentos para doação.

Frente aos assentos vazios, a CBF decidiu que passará a determinar os preços dos ingressos autonomamente. Futuramente, a entidade jogará apenas em arenas onde tenha total controle sobre os valores das entradas.

Nas duas partidas anteriores pelas eliminatórias, a seleção atraiu bons públicos: 60 mil espectadores em Brasília contra o Peru e quase 37 mil no Couto Pereira em Curitiba, cuja capacidade é de 40 mil.

Diante do descontentamento causado por setores vazios no estádio, é provável que haja uma reconsideração nos preços dos ingressos para as próximas partidas.