CBF recorre ao Tribunal Arbitral do Esporte para evitar Marta fora das semis

Na manhã desta segunda-feira (5), a CBF protocolou um recurso perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra a decisão que suspendeu Marta por dois jogos nas Olimpíadas de Paris.

A decisão, que pode tirar a meio-campista das semifinais, aconteceu após a capitã da seleção brasileira receber um cartão vermelho em partida contra a Espanha, válida pela fase de grupos.

Elaborado pela CBF e pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o requerimento pede a desclassificação da conduta aplicada pela Fifa como falta grave.

A defesa argumenta que a falta não foi intencional e não causou danos à atleta adversária, que continuou na partida. “Além disso, ressaltou-se a conduta ilibada da atleta Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, sempre respeitando as regras do desporto e o fair play”, diz o comunicado.

Caso o TAS aceite o recurso, Marta ficaria disponível para a semifinal contra a Espanha, marcada para esta terça-feira (6), em Marselha. Se o tribunal mantiver a decisão, a jogadora voltaria a campo apenas em uma eventual final ou disputa pelo bronze.