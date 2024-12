CBF proíbe torcida em Cruzeiro x Palmeiras no Mineirão por segurança

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada sem a presença de público no Mineirão. A decisão foi tomada após a Polícia Militar de Minas Gerais informar que não haveria tempo suficiente para garantir a segurança necessária para o evento, considerando os recentes conflitos entre torcidas organizadas dos dois clubes.

Inicialmente, a CBF havia autorizado a venda de ingressos para os torcedores, mas recuou diante do posicionamento das autoridades mineiras. Esta decisão ocorre em um contexto de tensão após uma emboscada envolvendo torcedores das duas equipes, que resultou em um morto e mais de 20 feridos em uma rodovia de São Paulo no final de outubro. Em resposta ao incidente, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou o banimento da organizada do Palmeiras em eventos esportivos no estado.

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, expressou sua insatisfação com a postura da CBF através de redes sociais, defendendo a implementação da torcida única como medida preventiva. Simões destacou que a CBF é rápida em aplicar punições a clubes mineiros, enquanto adota uma postura mais leniente quando se trata de times paulistas.

O governo mineiro chegou a buscar judicialmente autorização para permitir a presença dos torcedores do Cruzeiro na partida, mas não obteve sucesso. Tanto o clube quanto o governo estadual pressionaram por garantias de segurança para todos os presentes, incluindo os torcedores do Palmeiras.

A partida entre Cruzeiro e Palmeiras é crucial para ambas as equipes no Brasileirão. Enquanto o Cruzeiro busca assegurar uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores, o Palmeiras disputa o título nacional com o Botafogo. A situação levanta questões sobre a gestão de segurança em grandes eventos esportivos e as medidas necessárias para prevenir novos episódios de violência.