CBF em negociação intensa para trazer Guardiola ao comando da Seleção Brasileira, revela site

Um dos nomes mais respeitados no cenário futebolístico mundial, o técnico espanhol Pep Guardiola, está atualmente no radar da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Conforme noticiado pelo portal The Athletic, a CBF tem se empenhado em atrair Guardiola, que comanda o Manchester City, para liderar a seleção brasileira. O treinador, de 53 anos, já manifestou sua admiração pela equipe canarinho e enfrenta um dilema quanto à renovação de seu vínculo contratual com o clube inglês.

A publicação destaca que Guardiola possui o desejo de dirigir uma seleção nacional e estaria interessado em iniciar um projeto voltado para a Copa do Mundo de 2030. Anteriormente, ele foi cogitado para assumir a seleção inglesa, mas não demonstrou grande interesse na proposta. A Federação Inglesa acabou optando por Thomas Tuchel, que já esteve à frente de times como Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

O artigo aponta ainda que a CBF tem empreendido esforços significativos para assegurar Guardiola como técnico da seleção brasileira, realizando múltiplos contatos ao longo do ano de 2024. Em janeiro deste ano, após decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF, Dorival Júnior foi nomeado treinador da seleção brasileira, frustrando as expectativas de contratação do italiano Carlo Ancelotti, que declinou a oferta sem arrependimentos.

Guardiola possui contrato com o Manchester City até junho de 2025. Atualmente, o clube enfrenta desafios devido a lesões no elenco. Entre as baixas está Rodri, vencedor da Bola de Ouro, cujo retorno aos campos nesta temporada é incerto. O time atravessa uma fase difícil, com três derrotas consecutivas, incluindo uma expressiva derrota por 4 a 1 para o Sporting na Liga dos Campeões.

Diante desses desafios, especula-se sobre a possibilidade de Guardiola concluir seu bem-sucedido ciclo no City — onde conquistou 18 troféus em oito anos. No entanto, conforme indica o The Athletic, é provável que o treinador prolongue sua permanência por mais uma temporada antes de buscar seu sonho de treinar uma seleção nacional.

A reportagem também menciona que Guardiola teria ficado desapontado quando a CBF não prosseguiu com negociações após sua saída do Barcelona. Entretanto, fontes próximas sugerem que ele continua atraído pela ideia de comandar a equipe brasileira.

Enquanto isso, sob a direção de Dorival Júnior, a seleção brasileira se prepara para enfrentar a Venezuela e o Uruguai nos dias 14 e 19 de novembro, respectivamente, em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após um início hesitante na busca por uma vaga no Mundial de 2026, o Brasil vem se recuperando com duas vitórias recentes na última Data Fifa e ocupa atualmente o quarto lugar com 16 pontos. A Argentina lidera a tabela com 22 pontos.