CBF divulga tabela do Brasileirão; veja detalhes e partidas do seu time

A CBF divulgou, na noite desta quinta-feira (29), a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro 2024. Os jogos e as datas-base das 38 rodadas já estão definidos, mas há indefinições sobre dias e horários exatos das partidas.

O torneio terá início no fim de semana do dia 13 de abril e termina no dia 8 de dezembro — na última rodada, aliás, todos os duelos ocorrem no mesmo horário.

A “estreia” terá duelo de atuais campeões. O Palmeiras, vencedor da última edição da elite nacional, visita o Vitória, ganhador da Série B do ano passado.

Os primeiros clássicos ocorrerão na 3ª rodada -são três duelos estaduais, incluindo o tradicional BaVi, disputado pela última vez no Brasileirão da Série A em 2018. De quebra, a etapa terá um Palmeiras x Flamengo.

Globo, sportv e Premiere seguem como emissoras responsáveis por todas as transmissões. A CBF não detalhou, até o momento, a divisão dos confrontos.

Veja as primeiras 19 rodadas:

1ª rodada (entre 13, 14 e 15 de abril)

Inter x Bahia

Cruzeiro x Botafogo

Vitória x Palmeiras

Fluminense x Bragantino

Vasco x Grêmio

Corinthians x Atlético-MG

São Paulo x Fortaleza

Athletico x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Criciúma x Juventude

2ª rodada

Grêmio x Athletico

Atlético-MG x Criciúma

Bahia x Fluminense

Flamengo x São Paulo

Botafogo x Atlético-GO

Palmeiras x Inter

Bragantino x Vasco

Fortaleza x Cruzeiro

Cuiabá x Vitória

Juventude x Corinthians

3ª rodada

Grêmio x Cuiabá

Atlético-MG x Cruzeiro

Vitória x Bahia

Fluminense x Vasco

Botafogo x Juventude

Palmeiras x Flamengo

Bragantino x Corinthians

Athletico x Inter

Atlético-GO x São Paulo

Criciúma x Fortaleza

4ª rodada

Inter x Atlético-GO

Cruzeiro x Vitória

Bahia x Grêmio

Flamengo x Botafogo

Vasco x Criciúma

Corinthians x Fluminense

São Paulo x Palmeiras

Fortaleza x Bragantino

Cuiabá x Atlético-MG

Juventude x Athletico

5ª rodada

Grêmio x Criciúma

Cruzeiro x Inter

Vitória x São Paulo

Fluminense x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Corinthians x Fortaleza

Bragantino x Flamengo

Athletico x Vasco

Cuiabá x Palmeiras

Juventude x Atlético-GO

6ª rodada

Inter x Juventude

Atlético-MG x Grêmio

Bahia x Bragantino

Flamengo x Corinthians

Vasco x Vitória

Palmeiras x Athletico

São Paulo x Fluminense

Fortaleza x Botafogo

Atlético-GO x Cruzeiro

Criciúma x Cuiabá

7ª rodada

Grêmio x Bragantino

Atlético-MG x Bahia

Vitória x Atlético-GO

Fluminense x Juventude

Vasco x Flamengo

Corinthians x Botafogo

São Paulo x Cruzeiro

Fortaleza x Athletico

Cuiabá x Inter

Criciúma x Palmeirsa

8ª rodada

Inter x São Paulo

Cruzeiro x Cuiabá

Bahia x Fortaleza

Flamengo x Grêmio

Botafogo x Fluminense

Palmeiras x Vasco

Bragantino x Atlético-MG

Athletico x Criciúma

Atlético-GO x Corinthians

Juventude x Vitória

9ª rodada

Grêmio x Botafogo

Atlético-MG x Palmeiras

Vitória x Inter

Fluminense x Atlético-GO

Vasco x Cruzeiro

Corinthians x São Paulo

Bragantino x Juventude

Athletico x Flamengo

Cuiabá x Fortaleza

Criciúma x Bahia

10ª rodada

Inter x Corinthians

Cruzeiro x Fluminense

Vitória x Atlético-MG

Flamengo x Bahia

Botafogo x Athletico

Palmeiras x Bragantino

São Paulo x Cuiabá

Fortaleza x Grêmio

Atlético-GO x Criciúma

Juventude x Vasco

11ª rodada

Grêmio x Inter

Atlético-MG x Fortaleza

Bahia x Cruzeiro

Fluminense x Flamengo

Vasco x São Paulo

Palmeiras x Juventude

Bragantino x Vitória

Athletico x Corinthians

Cuiabá x Atlético-GO

Criciúma x Botafogo

12ª rodada

Inter x Atlético-MG

Cruzeiro x Athletico

Bahia x Vasco

Fluminense x Vitória

Botafogo x Bragantino

Corinthians x Cuiabá

São Paulo x Criciúma

Fortaleza x Palmeiras

Atlético-GO x Grêmio

Juventude x Flamengo

13ª rodada

Grêmio x Fluminense

Atlético-MG x Atlético-GO

Vitória x Athletico

Flamengo x Cruzeiro

Vasco x Botafogo

Palmeiras x Corinthians

São Paulo x Bahia

Fortaleza x Juventude

Cuiabá x Bragantino

Criciúma x Inter

14ª rodada

Grêmio x Palmeiras

Atlético-MG x Flamengo

Bahia x Juventude

Fluminense x Inter

Vasco x Fortaleza

Corinthians x Vitória

Bragantino x Atlético-GO

Athletico x São Paulo

Cuiabá x Botafogo

Criciúma x Cruzeiro

15ª rodada

Inter x Vasco

Cruzeiro x Corinthians

Vitória x Criciúma

Flamengo x Cuiabá

Botafogo x Atlético-MG

Palmeiras x Bahia

São Paulo x Bragantino

Fortaleza x Fluminense

Atlético-GO x Athletico

Juventude x Grêmio

16ª rodada

Grêmio x Cruzeiro

Atlético-MG x São Paulo

Vitória x Botafogo

Flamengo x Fortaelza

Vasco x Corinthians

Palmeiras x Atlético-GO

Bragantino x Inter

Athletico x Bahia

Cuiabá x Juventude

Criciúma x Fluminense

17ª rodada

Inter x Flamengo

Cruzeiro x Bragantino

Bahia x Cuiabá

Fluminense x Athletico

Botafogo x Palmeiras

Corinthians x Criciúma

São Paulo x Grêmio

Fortaleza x Vitória

Atlético-GO x Vasco

Juventude x Atlético-MG

18ª rodada

Grêmio x Vitória

Atlético-MG x Vasco

Bahia x Corinthians

Flamengo x Criciúma

Botafogo x Inter

Palmeiras x Cruzeiro

Bragantino x Athletico

Fortaleza x Atlético-GO

Cuiabá x Fluminense

Juventude x São Paulo

19ª rodada

Inter x Fortaleza

Cruzeiro x Juventude

Vitória x Flamengo

Fluminense x Palmeiras

Vasco x Cuiabá

Corinthians x Grêmio

São Paulo x Botafogo

Athletico x Atlético-MG

Atlético-GO x Bahia

Criciúma x Bragantino

RODADA FINAL

O dia 8 de dezembro deverá ser de muita emoção aos torcedores, já que receberá os últimos dez confrontos do Brasileirão.

Alguns jogos de destaque envolvem rivalidades interestaduais, como Grêmio x Corinthians, Botafogo x São Paulo e Palmeiras x Fluminense.

Jogos da 38ª rodada (8 de dezembro)

Grêmio x Corinthians

Atlético-MG x Athletico

Bahia x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Fluminense

Bragantino x Criciúma

Fortaleza x Inter

Cuiabá x Vasco

Juventude x Cruzeiro