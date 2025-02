CBF divulga tabela da Supercopa Feminina 2025, que acontece em março

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a tabela da Supercopa Feminina de 2025, marcando o início da competição para o dia 8 de março e culminando com a disputa pelo título no dia 16 do mesmo mês. A abertura do torneio será realizada com o confronto entre Sport e São Paulo, dando início também à temporada do futebol feminino no Brasil.

No dia 7 de março, às 21h30 (horário de Brasília), o São Paulo visitará o Sport na Ilha do Retiro, localizada em Recife. No dia seguinte, o Bahia enfrentará o Cruzeiro, às 19h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O domingo seguinte reserva confrontos significativos, com Grêmio enfrentando Corinthians e Real Brasília medindo forças com Flamengo. Ambas as partidas estão agendadas para as 16h; o Grêmio jogará na Arena, enquanto o Flamengo atuará no Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezzerrão), em Brasília.

Os vencedores das duas primeiras partidas se encontrarão nas semifinais, assim como as equipes triunfantes dos jogos de domingo. As semifinais ocorrerão no dia 12 de março, com horários ainda a serem confirmados pela CBF.

Importante ressaltar que todos os jogos da competição serão realizados em formato único. Em caso de empate ao final do tempo regulamentar, a definição das equipes classificadas será feita através de cobranças de pênaltis. O mando dos jogos nas fases seguintes será atribuído ao time que apresentar melhor desempenho nos confrontos anteriores.