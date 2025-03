CBF divulga datas e horários da primeira rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite da última sexta-feira (7), a tabela oficial da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A competição terá início entre os dias 29 e 31 de março, com 10 duelos programados.

O jogo inaugural será um grande confronto entre Palmeiras e Botafogo, que se enfrentam às 16h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque. Esta partida marca a estreia da nova edição do torneio, trazendo à tona a expectativa dos torcedores para mais uma temporada repleta de emoções.

A primeira rodada contará com uma intensa programação, destacando-se o sábado, que concentrará a maioria dos jogos, com sete partidas agendadas. O domingo terá dois confrontos e a rodada se encerrará na segunda-feira, com o duelo entre Red Bull Bragantino e Ceará, programado para às 20h no Estádio Nabi Abi Chedid.

Com os locais e horários já definidos, os clubes agora se preparam para dar início a mais um ano de competições no futebol brasileiro, onde cada partida promete ser decisiva na busca pelo título.