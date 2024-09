CBF divulga data e horário do sorteio do mando das semis da Copa do Brasil

A CBF anunciou a data e o horário do sorteio do mando de campo das semifinais da Copa do Brasil deste ano.

O evento será realizado nesta sexta (20), a partir das 14h (de Brasília), e terá transmissão no canal da entidade no YouTube. O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Os duelos da semi serão entre Corinthians e Flamengo, de um lado, e Atlético-MG e Vasco, do outro. Os quatro times já se sagraram campeões do torneio pelo menos uma vez.

As datas-base dos jogos de ida e de volta são 2 e 17 de outubro, respectivamente. Já as finais devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos.

A vaga na final rende aos classificados pelo menos R$ 31,5 milhões — premiação dada ao vice-campeão. Já o vencedor da decisão, além do troféu, embolsará R$ 73,5 milhões.