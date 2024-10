CBF define data de jogo adiado entre Internacional x Flamengo no Brasileiro

A CBF definiu a data do jogo adiado entre Internacional e Flamengo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no dia 30 de outubro, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A transmissão é do Premiere.

Este será o primeiro confronto entre os times neste ano o Brasileirão. O duelo do segundo turno acontece somente em dezembro, no Rio de Janeiro.

O jogo foi adiado pela participação do Inter no playoff da Copa Sul-Americana. O colorado teve problemas no calendário após a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul.

O duelo agora terá peso de confronto direto no topo da tabela do Brasileiro. O Flamengo é o quarto colocado, com 48 pontos, enquanto o Inter é o sétimo, com 45. Os dois times entram em campo neste final de semana pela 29ª rodada.

A eliminação do Fla na Libertadores facilitou na marcação. A CBF aguardava uma brecha no calendário da equipe para não precisar agendar a partida no meio de uma Data Fifa.

Esse encontro fará as duas equipes igualarem o restante no número de jogos. Outros times mais abaixo na tabela ainda precisam regularizar os duelos pendentes.