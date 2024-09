CBF define arbitragens para jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, por meio de seu site oficial, a escala de arbitragem dos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. As partidas serão realizadas na próxima quarta-feira (2).

Para o jogo entre Atlético-MG x Vasco, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena MRV, a arbitragem será comandada pelo paulista Flávio Rodrigues de Souza, que terá os também paulistas Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon como assistentes nas bandeira.

O árbitro responsável pelo VAR no confronto entre mineiros e cariocas será Wagner Reway, atualmente filiado à Federação de Futebol do Espírito Santo.

Já no duelo entre Flamengo x Corinthians, que acontecerá às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã, o árbitro principal do confronto será o goiano Wilton Pereira Sampaio, que terá como assistentes o também goiano Bruno Raphael Pires, e o paranaense Bruno Boschilia.

Para o confronto das duas maiores torcidas do país, o comandante do VAR será o paranaense Rodolpho Toski Marques.