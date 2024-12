CBF anuncia Cruzeiro x Palmeiras sem público no Mineirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, agendado para esta quarta-feira no Mineirão, ocorrerá sem a presença de público. A decisão foi tomada após considerações da Polícia Militar de Minas Gerais, que alegou falta de tempo para estruturar uma operação de segurança adequada para o evento.

O embate entre as duas equipes ganhou relevância adicional devido à sua influência direta na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras sendo o único time capaz de ameaçar a liderança do Botafogo. O contexto tornou-se ainda mais delicado em função de um incidente violento ocorrido no mês anterior, envolvendo torcidas organizadas dos clubes, resultando na morte de um torcedor do Cruzeiro.

Em comunicado oficial, a CBF esclareceu que a medida visa assegurar a integridade da competição e proteger os direitos dos torcedores. “Considerando a não reconsideração das autoridades locais e em cumprimento aos nossos deveres legais, decidimos manter os portões fechados para preservar tanto o espetáculo quanto a segurança dos envolvidos”, destacou a entidade.

A decisão inicial da CBF já era pela realização da partida sem público, mas houve um breve período de reconsideração após manifestações contrárias das direções dos dois clubes envolvidos. O Cruzeiro chegou a propor que apenas seus torcedores fossem permitidos no estádio, enquanto o governo estadual manifestou intenção de buscar uma solução judicial para reverter a situação.

O Ministério Público de Minas Gerais havia sugerido que a partida ocorresse com torcida única como forma de minimizar riscos. A CBF, entretanto, enfatizou seu compromisso com a igualdade de condições para todas as equipes participantes e os direitos dos torcedores. “Qualquer alteração que impeça o acesso ao público afetaria o equilíbrio e reciprocidade estabelecidos nas competições”, afirmou a confederação, referindo-se também ao fato de que o jogo correspondente no primeiro turno ocorreu com ambas as torcidas presentes.

Com essa decisão, resta agora aos clubes e seus torcedores aguardar os desdobramentos do campeonato em meio às medidas necessárias para garantir a segurança e a justiça esportiva.