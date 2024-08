CBF adia jogo da Série B por conta de queimadas no interior de SP

A CBF adiou o jogo entre Botafogo-SP e Guarani, marcado para este domingo (25), às 16h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro.

O jogo foi suspenso por causa das queimadas que atingem o interior de São Paulo.

As áreas de maior risco são Ribeirão Preto, Franca e São José do Rio Preto, segundo a empresa de meteorologia Metsul. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma plantação de cana-de-açúcar no município de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, na quinta-feira (22).

Há 36 cidades sofrendo com baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor que afeta todo o estado, segundo informou o governo.

“Frente fria já deve trazer chuva para pontos do sul, do leste e perto do Paraná, mas parte do interior de São Paulo ainda terá tempo seco e quente com muito vento, o que trará risco extremo de fogo”, informou a MetSul, em alerta.

A CBF ainda não se pronunciou sobre a nova data do jogo. O Botafogo-SP ocupa o 14º lugar da tabela, com 26 pontos, enquanto o Guarani é o lanterna, com 18.

Veja a nota oficial do Botafogo-SP:

“A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adiou a partida entre Botafogo x Guarani, marcada para este domingo (25), às 16h, no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo foi adiado após um decreto publicado no final da manhã deste sábado pela Prefeitura de Ribeirão Preto suspendendo todas as atividades esportivas ao ar livre, incluindo os jogos de futebol profissional na cidade.

De acordo com a CBF, o jogo foi adiado “considerando o Decreto Nº 188 de 24 de agosto de 2024 do Município de Ribeirão Preto, que determina a suspensão de atividades físicas ao ar livre, sejam elas de caráter esportivo, cultural ou artístico, nas datas de 24 e 25/08/2024, considerando os severos efeitos de queimadas e a baixa umidade relativa do ar que afetaram o Município de Ribeirão Preto e região, atendendo às recomendações da Defesa Civil.”

INGRESSOS

Os torcedores, que adquiriram o ingresso para o duelo contra o Guarani, através da Total Ticket, podem fazer o estorno pelo próprio site.

Já os torcedores, que compraram o ingresso nas bilheterias, têm duas opções: fazer o reembolso, o que poderá ser realizado nas próprias bilheterias do Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet até terça-feira (27) -das 9h até 17h-, ou utilizá-lo quando a partida for reagendada.

Para o reembolso, é necessário a entrega do ingresso.