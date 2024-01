CBA abre inscrições para seu Programa de Estágio 2024

A CBA – Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) abriu inscrições para o Programa de Estágio 2024, com vagas distribuídas em diferentes cidades de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Os interessados e interessadas poderão se candidatar de 16 de janeiro a 19 de fevereiro pela plataforma de recrutamento no link.

Para esta edição, a CBA ampliou o número de vagas oferecidas, são 50 no total, direcionadas a estudantes cursando as áreas de Engenharia (Civil, Química, Mecânica, Produção, Elétrica, Metalúrgica, Mecatrônica, Controle e Automação, Ambiental e de Materiais), Projetos Mecânicos, Fabricação Mecânica, Metalurgia, Psicologia, Gestão de RH, Administração, Economia, Logística, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Tecnologia de Sistemas, Análise de Sistemas e Ciência de Dados.

O estágio terá duração de dois anos e as vagas oferecidas são para as cidades de Miraí (MG), Alumínio, Araçariguama, Nova Odessa (SP) e Itapissuma (PE).

O Programa de Estágio da CBA compõe o conjunto de iniciativas da Empresa, que busca perfis diversos de profissionais para atuar na Companhia, com o objetivo de fortalecer a cultura de valorização das pessoas.

“Os objetivos de diversidade da Empresa sempre direcionaram nossos processos seletivos, mas também temos priorizado candidatos e candidatas que demonstrem competências conectadas ao momento de transformação digital da Companhia e alinhados com sua Estratégia ESG”, afirma Lúcia Garcia, Gerente de Pessoas e Cultura da CBA.

Além de contemplar vagas para estudantes universitários de diversos cursos de formação, os estagiários e as estagiárias participam de uma série de Oficinas de Desenvolvimento, em que podem aprender e compartilhar suas impressões e entendimentos sobre os valores, as estratégias e os objetivos conjuntos da Empresa.

O processo seletivo será 100% online e tem o apoio da Wall Jobs. Após a inscrição, os jovens serão submetidos à etapa de avaliações digitais, em que passarão por um teste de mapeamento para avaliação de aderência comportamental e estilo de trabalho. Em seguida, será realizada uma avaliação de dimensão do raciocínio lógico (espacial, inferência, numérico, análise e síntese). A intenção é que os candidatos sejam identificados de acordo com os perfis de maior aderência aos Eixos de Cultura CBA e às especificidades das oportunidades. Por fim, os(as) classificados(as) entrarão na fase de entrevistas, realizadas por gestores da CBA.

A cada etapa, os candidatos receberão uma devolutiva automática sobre sua performance ou perfil. Ao final do processo, todos receberão um feedback sobre sua participação na seleção. Em caso de aprovação, avançam para etapas de direcionamento e contratação. Os status de todas as fases seletivas podem ser consultados na plataforma, automatizando a dinâmica de retornos e acompanhamento.

Os (as) aprovados (as) passarão por um processo de integração com atividades internas e a previsão de início é para março de 2024. Os estágios serão remunerados e os selecionados receberão benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, cesta básica, refeição e transporte.