Cazuza ganha homenagem em show de Almério na CAIXA Cultural São Paulo

A CAIXA Cultural São Paulo apresenta Tudo é Amor – Almério canta Cazuza, show do cantor pernambucano Almério dedicado à obra de Cazuza. De caráter vibrante e afirmativo, o espetáculo revive a obra marcante do compositor carioca, transpondo para o palco o universo do disco homônimo lançado em 2021 pelo artista. As apresentações serão de 26 a 28 de setembro às 19h, com ingressos gratuitos retirados uma hora antes do show.

O público poderá presenciar a intensidade da força cênica e a nordestinidade de Almério com as canções atemporais de Cazuza, algumas mais atuais do que nunca, como o cantor destaca: “Eu sempre peço permissão a Cazuza para cantar. Ele me influenciou e eu sempre cantei Cazuza na minha época de cantor de bar. Tenho esse imenso desafio de estar próximo dele, mas também manter a distância para dar a minha energia, cantando essa poesia que parece até premonitória de tão atual”, reflete Almério.

No palco, acompanhado por Juliano Holanda (guitarra), Rapha B (bateria), Guga Fonseca (teclado) e Roger Victor (contrabaixo), Almério interpreta hits como O Nosso Amor a Gente Inventa, Minha Flor, Meu Bebê e Brasil, presentes no disco. O álbum que originou o show foi idealizado pela empresária Ione Costa, amiga de Almério, que o convidou a gravar durante a pandemia.

A apresentação do dia 27 de setembro integra a programação da 18ª Primavera dos Museus, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Com o tema Museus, acessibilidade e inclusão, o evento visa mobilizar os museus brasileiros a elaborarem programações especiais. Neste dia, o show contará com intérprete de libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade na CAIXA Cultural São Paulo.

Sobre o artista:

Nascido em 1980 na cidade de Altinho, no Agreste de Pernambuco, Almério teve o primeiro contato com a obra de Cazuza em 1993, quando o irmão comprou em Caruaru um CD com a coletânea do artista carioca, embora não tivesse onde ouvi-lo, pois na casa não tinha aparelho de CD. Somente dois anos depois conseguiu comprar um discman e escutar o CD.

Em 2003, Almério mudou-se para Caruaru e deu início a sua carreira como cantor e ator. Lançou em 2014, de forma independente, seu primeiro álbum, que leva seu nome. O segundo, Desempena, entrou nas plataformas três anos depois. Em 2019, lançou com Mariene de Castro o álbum Acaso Casa, gravado ao vivo. Depois de Tudo é Amor – Almério canta Cazuza, de 2021, o artista lançou em 2022 o álbum Almério e Martins, em parceria com o músico que também é destaque da nova cena pernambucana. Em abril de 2014, chegou às plataformas musicais Nesse Exato Momento, álbum de inéditas de Almério, que trouxe participações de Maria Bethânia, Zélia Duncan, Chico Chico, entre outros.

Nome de destaque da nova cena musical pernambucana, Almério acumula prêmios como o Prêmio da Música Brasileira, o Prêmio Grão de Música e uma indicação ao Grammy Latino.

SERVIÇO:

Tudo é Amor – Almério canta Cazuza

Local: CAIXA Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, São Paulo, SP

Datas: 26, 27 e 28 de setembro de 2024, às 19h

(Show do dia 27 com interpretação em libras)

Ingressos: Gratuitos (retirada de ingressos 1h antes do evento)

Classificação: Livre

Informações: (11) 3321-4400 | @caixaculturalsp

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal