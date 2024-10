Cazoolo lança plataforma Ready Packaging com foco em embalagens sustentáveis

O Cazoolo, Lab de design de embalagens circulares da Braskem, acaba de lançar a plataforma digital Ready Packaging. O projeto inovador, que já existia de forma física, tem agora um portfólio online com embalagens disponíveis para atender às necessidades principalmente de pequenas e médias empresas, o que aumenta a democratização ao acesso de opções sustentáveis. “Todas as opções expostas são oferecidas por clientes da Braskem e estão prontas para a implementação, além de trazerem atributos de sustentabilidade já avaliados pelo nosso time. O que torna o processo muito mais dinâmico e ágil”, afirma Tarcio Borgo, designer e responsável pelos programas de inovação e sustentabilidade do Cazoolo.

O Ready Packaging tem embalagens Recycle Ready que foram projetadas com o objetivo de facilitar e promover a economia circular do plástico. Além disso, há soluções com conteúdo reciclado pós consumo (PCR), conteúdo renovável identificado por meio da marca I´m green™ bio-based e embalagens que promovem a circularidade através de reuso e refil. Outro destaque da nova plataforma é a visibilidade dada aos transformadores e convertedores da cadeia para exporem seus modelos de embalagens às empresas, de modo a potencializar a geração de negócios com novas marcas.

“As embalagens em exposição são compostas por um único tipo de material ou apresentam combinações aceitáveis para a cadeia de reciclagem. Existem também modelos com design simplificado, projetados para que seja possível uma fácil separação dos componentes ou não tenham aditivos, tintas e colas. Tudo isso para aumentar o valor agregado dos produtos no final do seu ciclo de vida, estimulando a coleta pelas cooperativas”, explica.

O novo sistema é um verdadeiro facilitador na cadeia produtiva, já que conecta os interessados em embalagens sustentáveis com aqueles que tenham soluções prontas para serem implementadas. E isso pode reduzir bastante o tempo de desenvolvimento dos lançamentos. “É uma oportunidade de ajudarmos as empresas a encontrarem boas soluções produzidas com materiais sustentáveis. E tudo em um único lugar, de forma eficiente e ágil”, afirma Borgo. “Sabemos que desenvolver um conceito do zero é algo, muitas vezes, restrito às grandes marcas com infraestrutura e expertise. Por isso, a plataforma facilita tanto o acesso à inovação”, ressalta.

Visão de mercado

Segundo estudos da Ameco Research, de 2023, o mercado global de embalagens plásticas sustentáveis vem crescendo. No Brasil, estima-se que tal mercado já movimente R$ 13,9 bilhões, sendo R$ 1,52 bi vindo de pequenas e médias empresas. No Cazoolo, a procura por tais embalagens também segue em alta. “A aproximação com as companhias de menor porte permitiu que entendêssemos a urgência desta demanda e pensássemos em maneiras de oferecer agilidade de implementação e baixo investimento inicial”, explica Yuri Tomina, head do Cazoolo.

O Cazoolo é um Lab de design que está completando dois anos de existência e já recebeu mais de 400 empresas para o desenvolvimento de projetos em parceria. Além disso, o Lab tem em sua programação ações diversas como o Desafio de Design e o Circular Design Sprint. “Nosso objetivo com esta nova plataforma foi facilitar processos. O Ready Packaging representa um avanço significativo neste sentido”, explica Tomina. “Estamos entusiasmados em oferecer algo que não apenas atende às demandas atuais, mas também define um novo padrão para a indústria de embalagens”, finaliza.

Conheça mais sobre a plataforma no link: https://readypackaging.cazoololab.com.br/