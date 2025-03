Caxias x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Na próxima quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), o Fluminense se prepara para um importante confronto contra o Caxias, no Estádio Centenário, localizado em Caxias do Sul. Esta partida marca a segunda fase da Copa do Brasil e é crucial para as aspirações do time carioca.

O técnico Mano Menezes deve escalar a melhor formação disponível, buscando manter a boa fase que a equipe tem demonstrado nas competições recentes. A definição do adversário na fase seguinte ocorrerá por sorteio em março, incluindo clubes que foram poupados das etapas iniciais, entre eles os representantes brasileiros na Libertadores.

Por sua vez, o Caxias conta com a mesma base que conseguiu eliminar o Dourados e almeja avançar para a terceira fase da competição. A conquista dessa vaga seria vital para assegurar recursos financeiros que sustentariam o orçamento do clube para o restante da temporada.

É importante destacar que, em caso de empate ao final dos 90 minutos regulamentares, a classificação será decidida através de cobranças de pênaltis, aumentando ainda mais a tensão e a expectativa para os torcedores de ambos os lados.