Cavalo é arrastado por carro no Rio de Janeiro

Recentemente, um incidente alarmante envolvendo maus-tratos a um cavalo foi registrado e compartilhado nas redes sociais. As imagens, capturadas por transeuntes da região, mostram o animal sendo arrastado por um veículo nas ruas da Ilha do Governador, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com as imagens, o cavalo estava preso a uma corda e foi visto atravessando a Ponte da Ilha do Governador em direção à Linha Vermelha. A situação foi ainda mais chocante ao observar que o animal caminhava ao lado de carros que enfrentavam um engarrafamento.

Fontes locais relataram que o cavalo já havia sido avistado sendo puxado pelo veículo em áreas próximas ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Portuguesa. Diante da gravidade do ato, a Guarda Municipal foi acionada; no entanto, o órgão declarou que não presenciou a ocorrência em tempo real. Além disso, a Guarda lembrou que é considerado uma infração grave transportar pessoas ou animais nas partes externas de veículos, salvo em situações específicas que tenham autorização legal.

A reportagem tentou contato com representantes da Prefeitura do Rio e da Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso, mas até o momento não houve resposta oficial.

O episódio levanta preocupações sobre a proteção dos direitos dos animais e a necessidade de maior fiscalização para prevenir situações semelhantes no futuro.