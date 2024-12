Catho vence o Prêmio Reclame Aqui pelo quarto ano consecutivo

No último dia 10 de dezembro, a Catho, plataforma gratuita de empregos, conquistou pelo quarto ano seguido (2021, 2022, 2023 e 2024) o Prêmio Reclame Aqui, a mais importante premiação de atendimento e reputação do Brasil, na categoria Empregos e RH. Além disso, a empresa já havia sido premiada em anos anteriores, reconhecida também em 2016, 2017, 2018 e 2019, sendo a maior vencedora do prêmio nesta categoria.

A premiação, que completa 13 anos nesta edição, prestigia as companhias com as melhores reputações e operações de atendimento mais eficientes, ressaltando a confiança do consumidor ano após ano.

“Ser premiada novamente é a prova de que estamos no caminho certo, consolidando a nossa missão em proporcionar uma experiência eficiente para nossos clientes, conectando candidatos e empresas, o que reforça o nosso propósito de mudar a vida das pessoas por meio do trabalho. Esse é o objetivo para continuarmos transformando o mercado de trabalho com muita dedicação”, comemora Drieli Carvalho, coordenadora comercial e representante da Catho.

A coordenadora ressalta o papel que tem um time preparado e treinado com foco no apoio ao cliente, sendo fundamental para o sucesso de qualquer empresa ao criar uma ponte proativa, personalizada e que gera confiança e fidelidade com o público.

“Na Catho, prezamos por essa política de qualidade em um atendimento humanizado para atender candidatos e empresas em diversos canais de comunicação. Foi por este desempenho que conquistamos este reconhecimento tão significativo”, complementa Drieli.

No Reclame Aqui, a Catho tem avaliação da empresa como “ótimo”, atingindo a nota média nos últimos seis meses de 8.0.