Categorias Sub-11 e 12 do EC São Bernardo se preparam para a sequência do Campeonato Paulista

O Esporte Clube São Bernardo em 2024 entrou no Campeonato Paulista com sete categorias, do Sub-11 ao Sub-20. As únicas equipes que seguem vivas na competição são o Sub-11 e 12 que vem se destacando e fazendo bons jogos no maior campeonato estadual de base do país.

Os dois times estão com boas expectativas e devem conquistar a classificação para a próxima fase. A equipe Sub-11 está na terceira posição, com 12 pontos, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 4 vitórias por pênaltis. Atrás apenas do Santos, que tem 23 pontos e do Jabaquara, que também possui 12 pontos, mas está na frente pelos critérios de desempate.

O Sub-12 vive uma situação ainda mais tranquila, a equipe vem jogando um belo futebol e é o vice-líder do grupo, com 18 pontos conquistados, apenas dois atrás do Santos. São seis jogos, cinco vitórias e apenas uma derrota, justamente para o alvinegro praiano.

Fernando Fraga, auxiliar técnico do Sub-11 e treinador do Sub-12 falou sobre o grande objetivo das categorias na competição. “A expectativa antes do campeonato era muito grande e agora estamos próximos de conquistar a classificação nas duas categorias, que é o nosso grande objetivo”, disse.

Ambas as equipes foram formadas em parceria com o Brasil FC, uma equipe centenária da baixada santista. Os elencos seguem se preparando para a próxima rodada da competição, o Cachorrão enfrenta o Santos FC, em Santana de Parnaíba, no Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva.

“Tenho certeza que será mais um grande jogo, no primeiro turno fomos derrotados nas duas categorias, o Sub-12 fez um jogo duro fora de casa e agora esperamos fazer valer o mando de campo para conquistar os três pontos. Não faltará luta, entrega e empenho de todos”, explicou Fraga.

O Sub-11 vai em busca de uma vitória para ficar ainda mais tranquilo na tabela, enquanto o Sub-12 pode assumir a liderança do grupo caso conquiste a vitória. Os dois jogos acontecem no próximo domingo (15) e terão transmissão exclusiva da TV Cachorrão.