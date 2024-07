Catedral de Notre-Dame é tema de nova exposição imersiva em São Paulo

A catedral de Notre-Dame, um dos pontos turísticos mais badalados de Paris, é tema de uma exposição imersiva que estreia no MIS Experience, no bairro da Água Branca, dia 14 de julho.

Com realidade aumentada, a “Notre-Dame de Paris: uma Viagem pela Catedral” traz um passeio pelos mais de 800 anos de história da igreja, o que inclui o grande incêndio de 2019.

Além de imagens da parte interna e externa da construção, os visitantes terão acesso à reconstituição de momentos históricos por meio de um dispositivo que lembra um tablet, desenvolvido pela empresa francesa Histovery.

No aparelho, o público poderá ver, por exemplo, a consagração de Napoleão como imperador no século 19. Também fazem parte da experiência áudios com sons de órgãos e sinos reais da catedral.

Além da Histovery, a exposição foi concebida pelo Rebuilding Notre-Dame de Paris com patrocínio do Grupo L’Oréal, além de leis estaduais e federais de incentivo à cultura.

Os ingressos, que estarão disponíveis no site da Total Ticket na sexta (5), custam R$ 20 de quarta a sexta, e R$ 30, no final de semana e feriado. De terça-feira, a entrada é gratuita -o ticket deve ser retirado diretamente na bilheteria física.

Até outubro, está aberta de terça a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 20h, e domingo e feriados, das 10h às 19h.

NOTRE-DAME DE PARIS: UMA VIAGEM PELA CATEDRAL

Data: a partir de 14 de julho

Local: Galpão do MIS Experience – r. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca, região oeste.

Quanto: Quartas a sextas: R$20 (inteira) Sábados, domingos e feriados: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Ingressos em totalticket.com.br/misexperience