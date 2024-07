Cátedra FGV Pequena África realizará três ciclos de cursos e encontros até o fim do ano

A Cátedra FGV Pequena África, dedicada integralmente a intelectuais negras e negros no país, divulgou sua programação para o segundo semestre. A iniciativa da FGV Conhecimento, com apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, terá, até o fim do ano, três ciclos de atividades que foram definidos pela liderança da Cátedra juntamente com as intelectuais brasileiras Inaicyra Falcão, Leda Maria Martins e Rosana Paulino.

De agosto a outubro, a Cátedra realizará ciclos individuais com as titulares, composto por cursos livres, pelo programa Diálogos na Biblioteca, por um projeto de extensão com pesquisadores alunos do CPdoc (Escola de Ciências Sociais) e por visita a uma instituição de ensino. As atividades são gratuitas, mas é necessário fazer a inscrição.

O primeiro ciclo será coordenado pela artista visual, pesquisadora e educadora Rosana Paulino. Os próximos ciclos ocorrerão em setembro, coma escritora Leda Maria Martins; e em outubro, com Inaicyra Falcão. Em novembro, encerrando a programação de 2024, será realizado um seminário com as três mestras e integrantes do Comitê Consultivo.

Confira a programação do Ciclo I do projeto:

Curso livre: “Arquivo, Memória, Construção Visual e Educação”

A catedrática Rosana Paulino ministrará curso livre voltado a artistas e estudantes de graduação e pós-graduação. É voltado ao pensar sobre como os artistas contemporâneos têm trabalhado com a ressignificação de imagens ligadas à escravidão, à diáspora africana, às memórias pessoais e como estas obras resultam em potentes trabalhos visuais que podem ser utilizados na educação antirracista.

Datas: 5 e 6 de agosto

Local: FGV – Rua da Candelária, 6 – Centro do Rio

Horário: 14h às 17h

Alunos: 40

Diálogos na Biblioteca

Encontro realizado no foyer da Biblioteca Mário Henrique Simonsen, para apresentar a obra da artista com a convidada Raquel Barreto, curadora do MAM-Rio.

Data: 7 de agosto

Local: Rua Barão de Itambi, 47, Botafogo (Centro Cultural FGV)

Horário: 17h

Encontro educativo

Rosana Paulino terá um encontro com alunos do Ensino Médio da Escola Vicente Licínio, localizada na região da Pequena África, cujo projeto pedagógico antirracista é baseado em artes. É uma atividade exclusiva com turmas da escola e não será aberta ao público geral.

Sobre a Cátedra Pequena África

A Cátedra FGV Pequena África busca, com cursos livres, palestras e um projeto de extensão (atividades de pesquisa), refletir sobre as noções de ancestralidade, por meio do pensamento das catedráticas, tendo como fio condutor suas relações com corpo, memória e visualidades.

O Comitê Consultivo da Cátedra, que indicou suas primeiras titulares, é formado por especialistas de diversas áreas. São eles: o artista e curador, Ayrson Heráclito; o ministro do STJ, Benedito Gonçalves; a linguista e escritora, Conceição Evaristo; a jornalista e diretora da Faculdade de Comunicação – UNB, Dione de Oliveira; a médica e diretora Anistia Internacional, Jurema Werneck; o sociólogo e escritor, Muniz Sodré; e Thiago de Souza Amparo, advogado e professor FGV – SP.