Cate SP encerra novembro com mais de 650 vagas de emprego disponíveis

Nessa última semana de novembro, até a quarta-feira (29), é possível se candidatar para as mais de 600 vagas de emprego oferecidas por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. O público pode consultar as vagas e se inscrever pessoalmente, em uma das 27 unidades da rede, ou pelo portal do serviço. As oportunidades em áreas de serviços, comércio e construção civil ofertam salários que variam de R$ 800, para estagiários, até R$ 4.080 para profissionais especializados.

“Essa semana atingimos um objetivo muito importante que é o de diversificar mais as vagas oferecidas pelo Cate. Após a semana em que tivemos o mutirão da Consciência Negra, agora também temos um número significativo de vagas que abertamente apoiam pessoas LGBT+, refugiados, a terceira idade e também vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Além, é claro, da juventude, para quem procura oportunidades como jovem aprendiz ou estagiário”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Atualmente há vagas disponíveis para todas as regiões de São Paulo e algumas para a área metropolitana, em setores como o de comércio e varejo, serviços, construção civil e engenharia, indústria, cozinha e gastronomia, hotelaria, vestuário, saúde e automotivo.

Se destacam as mais de 230 oportunidades para trabalhar com atendimento em lanchonetes, cafeterias, padarias, lojas ou mesmo como recepcionista. Com salários que vão de R$ 1.000 a R$ 2.034, a escolaridade exigida varia entre fundamental completo, ensino médio completo, incompleto ou cursando. A maioria não exige experiência profissional, mas algumas pedem de 3 a 6 meses no mínimo.

Outro setor que oferece vagas para quem ainda está cursando o ensino médio é o de auxiliar de logística, com vagas de estágio e mais de 20 para aprendiz. Os contratados são responsáveis por auxiliar no atendimento em lojas, conferir mercadorias, separar e organizar produtos. Há também os cargos efetivos na área, que exigem mais de 6 meses de experiência. Entre elas, 4 destinadas para pessoas com deficiência. Os salários vão de R$ 800 a R$ 1.800.

O segmento de obras e elétrica também oferece mais de 40 vagas essa semana. As funções contempladas são amplas: pedreiro, servente, pintor, carpinteiro, serralheiro, encanador, repuxador de metais, eletricista de instalação, eletricista de baixa tensão e eletrotécnico. Entre essas, os salários vão de R$ 1.550 a R$ 3.000. É preciso ter 6 meses de experiência, escolaridade de fundamental completo a médio completo, a depender, além de certificados de capacitação em alguns casos.

As demais vagas podem ser consultadas no Portal Cate ou indo a uma das unidades físicas. Ao se candidatar para qualquer vaga é necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até o dia 29 de novembro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).