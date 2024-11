Cate Móvel promove ações de empregabilidade e empreendedorismo na primeira quinzena de dezembro

A Prefeitura de São Paulo segue com a continuidade das ações do Cate Móvel na primeira quinzena de dezembro. As iniciativas, realizadas em parceria com a AdeSampa, pretendem facilitar o acesso a vagas de emprego, oferecer capacitação e apoiar pequenos empreendedores. Além disso, ofertam capacitação profissional e fortalecem pequenos negócios na cidade.

Os atendimentos incluem serviços como elaboração e atualização de currículos, agendamento de entrevistas de emprego e suporte para acesso ao Portal Cate, que oferece mais de 300 cursos gratuitos e auxílio na obtenção da carteira digital de trabalho.

Além disso, microempreendedores individuais (MEI) podem contar com a equipe da AdeSampa para orientações técnicas sobre abertura e gestão de negócios, além de soluções para questões burocráticas.

Para a secretária de Trabalho e Desenvolvimento, Eunice Prudente, “o auxílio aos munícipes da cidade é de extrema importância para levar oportunidades de emprego para todas as regiões de São Paulo”.

Atividades e Programação

As atividades do Cate Móvel serão realizadas em diversas localidades, garantindo atendimento próximo às comunidades. Durante os eventos, os munícipes devem comparecer com RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

As atividades das vans na Zona Leste serão promovidas entre os dias 2 e 13. As ações também acontecem nas regiões Sul, Norte e no Centro, no mesmo período.

Serviço

Zona Leste

Data: 02/12 e 03/12

Local: SASF Ubuntu

Endereço: Rua Berilo da Fonseca Neves, 154 – Conj. Hab. Sitio Conceicao

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 04/12

Local: CEU Barro Branco

Endereço: R. Numa Pompílio S/N – Cidade Tiradentes

Horário: das 09h às 16h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 05/12 e 06/12

Local: Centro de Acolhida Cidade Refúgio I

Endereço: R. Marcos Arruda, 330 – Catumbi

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 07/12

Local: EXPO CENLEP

Endereço: Av. Reg. Feijó, 1500 – Vila Invernada

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 09/12 e 10/12

Local: Instituição Social Nova Jardim Lapenna

Endereço: R. Serra da Juruoca, 336 – Jardim Lapena

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 09/12 e 10/12

Local: Ao lado do CRAS Sapopemba

Endereço: R. Benedito Jacinto Mendes, 54 – Jardim Grimaldi

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 11/12

Local: Em frente ao Hotel Social Jacuí

Endereço: R. Jaime Barcelos, 89 – Vila Jacuí

Horário: das 09h às 16h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 12/12 e 13/12

Local: CA São Leopoldo

Endereço: R. São Leopoldo, 137 – Belenzinho

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate

Zona Norte

Data: 02/12, 03/12 e 04/12

Local: A Igreja De Jesus Cristo Dos Santos Dos Últimos Dias

Endereço: Rua José Pedro D’Oro, 35 – Jardim Cecy

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 05/12 e 06/12

Local: CEDESP Espaço para o Futuro

Endereço: Av. Ten. Amaro Felicíssimo da Silveira, 808 – Vila Maria

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 09/12

Local: CRCM PERUS

Endereço: Rua Aurora Boreal, 43 – Vila Perus

Horário: das 09h às 16h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 10/12 , 11/12, 12/12 e 13/12

Local: Condomínio Jardim das Orquídeas

Endereço: R. Savério Valente, 100 – Parque Nações Unidas

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate

Zona Oeste

Data: 02/12, 03/12, 04/12 e 05/12

Local: Associação Amigos do Jardim Olímpia

Endereço: R. Clevelândia do Norte, 43 – Jardim Jaqueline

Horário: das 09h às 16h

Participantes: Cate

Data: 06/12

Local: Igreja Metodista Água Fria

Endereço: Rua Corneteiro Jesus, 304 – Água Fria

Horário: das 09h às 16h

Participantes: Cate

Data: 09/12

Local: Universidade São Judas Tadeu – Vila Leopoldina

Endereço: Av. Imperatriz Leopoldina, 112 – Vila Leopoldina

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate

Zona Sul

Data: 02/12 e 03/12

Local: Associação Amigos do Bem do Jardim Primavera

Endereço: R. Alésio Venturi, 214 – Jardim Samambaia

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 04/12 e 05/12

Local: Núcleo de Proteção Jurídico Social e Psicológico

Endereço: R. Landolfo de Andrade, 200 – Parque Maria Helena

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate

Data: 06/12

Local: ATENDE – 4

Endereço: Av. Ver. José Diniz, 2801 – Campo Belo

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate

Centro

Data: 02/12

Local: CRPIR Sé

Endereço: R. Francisca Miquelina, 140 – Bela Vista

Horário: das 09h às 16h

Participantes: Cate

Data: 04/12

Local: CRCM Capela do Socorro

Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 350 – Parque América

Horário: das 09h às 16h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Data: 06/12

Local: Instituto Macedônia

Endereço: R. Cajupiranga, 40 – Jardim Nordeste

Horário: das 09h às 16h

Participantes: Cate e ADE SAMPA