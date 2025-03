Cate Móvel leva atendimentos a diversas regiões de SP

A partir desta segunda-feira, 17 de março, as unidades móveis do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, iniciarão suas atividades em vários pontos da cidade de São Paulo. Esta iniciativa, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura, visa apoiar o trabalho e fomentar o empreendedorismo nas zonas leste, norte, oeste e sul da capital paulista.

Com atendimento programado das 9h às 15h, as unidades móveis estarão disponíveis em locais como Alto da Mooca, Jardim Paulistano e Jardim São Jorge. As ações buscam não apenas disponibilizar oportunidades de emprego, mas também oferecer orientações sobre capacitação profissional e suporte para empreendedores.

A Ade Sampa desempenhará um papel crucial, oferecendo assistência técnica aos microempreendedores individuais (MEIs). Essa orientação é voltada tanto para aqueles que desejam iniciar um negócio quanto para os que pretendem melhorar a gestão de suas empresas. Os serviços incluem acesso a microcrédito, formalização como MEI e regularização de dívidas.

Durante as visitas das unidades móveis, os cidadãos terão a oportunidade de se candidatar a vagas de emprego e receber orientações sobre a elaboração de currículos, utilização da carteira digital de trabalho e acesso ao Portal Cate, que disponibiliza mais de 300 cursos gratuitos com certificação em áreas com alta demanda no mercado.

Para participar dos atendimentos, os interessados devem levar documentos como RG, CPF e a carteira de trabalho, que pode ser tanto física quanto digital.

Calendário de Atendimentos

Na programação do dia 17, o Cate Móvel estará presente na ONG Namastê Espírita Filhos de Cáritas, na zona norte, além da Igreja Batista Regular Jardim Jorge na zona oeste. Nestes locais, a Ade Sampa fornecerá serviços essenciais como regularização de dívidas do MEI e orientações sobre microcrédito.

Na zona leste, as atividades terão início no Centro de Referência e Desenvolvimento Comunitário Correia, localizado no Alto da Mooca, seguido pelo Jardim Maia no Centro Beneficente de Assistência Social. A equipe também atenderá munícipes nas áreas da Vila Itaim, Jardim Campos e Catumbi.

Já na região sul da cidade, o serviço móvel estará disponível no Atende 4, situado na Avenida Vereador José Diniz, 2801, Campo Belo, no dia 21 de março.

Serviço:

Cate Móvel – Segunda Quinzena de Março

Zona Leste

Data: 17/03 até 19/03

Local: Centro de Referência e Desenvolvimento Comunitário Correia

Endereço: R. Tobias Barreto, 1401 – Alto da Mooca

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate