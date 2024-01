Cate Móvel circula em janeiro por quatro regiões da capital paulista

Dando continuidade à programação do Cate Móvel no mês de janeiro, o serviço administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho estará promovendo serviços de empregabilidade e empreendedorismo em diversas regiões da capital, em conjunto com a Ade Sampa, Agência São Paulo de Desenvolvimento vinculada ao órgão.

O Cate oferece oportunidades para os cidadãos se candidatarem a processos seletivos, receber orientações para elaboração de currículos, acessar o Portal Cate com mais de 180 cursos gratuitos, obter informações sobre a carteira digital de trabalho, resolver pendências do seguro-desemprego, entre outros serviços.

Com relação à Ade Sampa, aqueles que desejam começar a empreender ou já possuem seu próprio negócio poderão receber orientação técnica ou esclarecer dúvidas sobre a regularização de quaisquer pendências do MEI – Microempreendedor Individual.

Calendário

As programações da próxima semana começam na segunda-feira (22), na região leste, no SASF Casa de Evolução, localizado na rua Nova Canaã do Norte, 82 – Jardim Santo Antônio, os profissionais do Cate e da Ade Sampa permanecem no local até quarta-feira, dia 24.

No dia 27 de janeiro, as unidades móveis do Cate se dirigem para a região norte, na Avenida Humberto Gomes Maia, Altura do nº 60 – Vila Itaberaba, das 13 às 17h. Neste mesmo dia, os profissionais também estarão presentes na região oeste, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena, 665a – Jardim Paulista, das 09h às 13h30.

Na região sul, as atividades continuam nos dias 29 e 30 de janeiro, na Igreja Universal do Reino de Deus – Rua dos Acordes, 3 – Cantinho do Céu.

Retornando à região norte, entre os dias 29, 30 e 31 de janeiro, o SASF Dom Mário, sediado na Av. Direitos Humanos, 701 – Imirim, recebe os profissionais do Cate e da Ade Sampa. Também nesta mesma data e região, as unidades móveis estarão presentes no Centro Esportivo Oswaldo Brandão, na Av. Michihisa Murata, 120 – Jardim Maristela.

Encerrando a programação de janeiro, a região sul recebe as unidades móveis na UBS Jardim Niterói, na Rua Samuel Arnold, 596 – Jardim Orly. As atividades acontecem do dia 31 de janeiro a 02 de fevereiro.

Na maioria dos dias, o horário é das 9h às 15h. Para a maior parte dos serviços, é necessário levar RG, CPF e carteira de trabalho (que pode ser a digital). O atendimento para vagas de emprego ocorre por meio de senhas.

Serviço:

Zona Leste

Dias: 22, 23 e 24 de janeiro

Local: SASF Casa de Evolução

Endereço: Rua Nova Canaã do Norte, 82 – Jardim Santo Antônio

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate e AdeSampa

Zona Norte

Dia: 27 de janeiro

Local: Comunidade

Endereço: Av. Humberto Gomes Maia, Altura do nº 60 – Vila Itaberaba

Horário: das 13h às 17h

Participantes: Cate

Dias: 29, 30 e 31 de janeiro

Local: SASF Dom Mario

Endereço: Av. Direitos Humanos, 701 – Imirim

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Dias: 29, 30 e 31 de janeiro

Local: Centro Esportivo Oswaldo Brandão

Endereço: Av. Michihisa Murata, 120 – Jardim Maristela

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Zona Oeste

Dia: 27 de janeiro

Local: Pátio da Paróquia da Assunção de Nossa Senhora

Endereço: Alameda Lorena, 665a – Jardim Paulista

Horário: das 09h às 13h30

Participantes: Cate e Ade Sampa

Zona Sul

Dias: 29 e 30 de janeiro

Local: Igreja Universal do Reino de Deus

Endereço: R. dos Acordes, 3 – Cantinho do Céu

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Dias: 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro

Local: UBS Jardim Niterói

Endereço: Rua Samuel Arnold, 596 – Jardim Orly

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e AdeSampa