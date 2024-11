Cate Móvel celebra os 64 anos do bairro de Grajaú com serviços de empregabilidade

Para celebrar os 64 anos do bairro do Grajaú, localizado na zona sul da capital, comemorados nesta quarta-feira, 27 de novembro, a Prefeitura de São Paulo levará seus serviços de empregabilidade e apoio ao empreendedorismo ao bairro. Os moradores terão acesso aos serviços oferecidos por meio das unidades móveis do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (SMDET) e da Ade Sampa, agência ligada à SMDET.

A ação começa no dia do aniversário do bairro e segue até o dia 29 de novembro, na rua Maria Moura da Conceição, S/N – Jardim Belcito. Os atendimentos do Cate serão realizados das 09h às 16h, para participar dos processos seletivos é necessário levar RG, CPF e carteira de trabalho (que pode ser a digital).

“O Cate Móvel e a Ade Sampa são serviços essenciais para unirmos os moradores a novas oportunidades de trabalho e empreendedorismo. Trazer essa iniciativa para o Grajaú, um dos bairros mais populosos da cidade de São Paulo e cheio de potencial, reforça nosso compromisso de estar onde as pessoas mais precisam”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Durante o evento, os moradores da zona sul, poderão se candidatar para vagas de emprego em setores como serviços e comércio, além de receber orientação sobre a elaboração de currículos, uso da carteira de trabalho digital, resolução de pendências de seguro-desemprego e como acessar o Portal Cate, que disponibiliza mais de 300 cursos gratuitos com certificação. O atendimento para vagas de emprego será realizado mediante distribuição de senhas.

Para aqueles que desejam começar a empreender ou já possuem seu negócio próprio, a equipe da Ade Sampa estará presente para oferecer orientação técnica ou esclarecer dúvidas sobre a regularização de quaisquer pendências do MEI – Microempreendedor Individual, entre outros.

Sobre o Bairro de Grajaú

Localizado no extremo sul da capital paulista, o Grajaú é um dos bairros mais populosos da cidade, conforme apontado pelo Mapa da Desigualdade de 2022. Sua formação se deu início na década de 1960, período de intensa expansão urbana e industrial em São Paulo. Reconhecido por sua rica diversidade cultural, o distrito é berço de talentos artísticos como Criolo, Maria Vilani e Rael, além de grupos como Facção Central e movimentos como o Grajaú Rap City.

A geração de economia no Grajaú fica por conta dos pequenos comércios e serviços existentes na região. O bairro é composto por diversas comunidades, incluindo Parque Residencial Cocaia, Jardim Eliana, Vila Natal e Cantinho do Céu, entre outras.

Serviço

Aniversário do bairro do Grajaú

Dia: 27 a 29 de novembro

Local: Rua Maria Moura da Conceição, S/N – Jardim Belcito

Horário: 9h às 16h