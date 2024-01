Catarinense conquista 1ª medalha no Brasil em Jogos Olímpicos de inverno

Na madrugada deste sábado (20), o catarinense Zion Bethonico superou favoritos e conquistou o bronze na prova de snowboard cross dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Gangwon, na Coreia do Sul. É a primeira medalha da história do Brasil em Olimpíadas da estação mais fria do ano.

“Eu dedico a minha medalha ao meu irmão Noah, que foi o meu diferencial. Ele esteve comigo o tempo todo. Durante a competição, depois de todas as minhas descidas, ele subiu comigo na gôndola fazendo uma revisão do percurso, procurando me ajudar a melhorar a cada nova bateria. Eu queria um pouco mais, tive que enfrentar alguns obstáculos na final, mas estou muito satisfeito. Essa medalha é para ele que é quem sempre esteve mais próximo.”, disse Zion Bethonico.

Até hoje, a posição mais próxima do pódio que o Brasil tinha chegado em Jogos de inverno -tanto adulto quanto da juventude- era um oitavo lugar com Marley Linhares no monobob nas Olimpíadas de Inverno da Juventude em 2016.

No adulto, Isabel Clark conseguiu chegar na nona colocação, também no snowboard cross, em Turim 2006.

A prova

A conquista de Zion começou com boas pontuações nas cinco baterias classificatórias para as finais.

O brasileiro ficou em quinto e disputou uma vaga na grande decisão contra Jonas Chollet (França), Kenta Kirchwehm (Alemanha) e Mason Hamel (Estados Unidos). Ele, então, foi superado apenas pelo francês.

Na última bateria da final, Zion fez uma corrida segura, preferiu não arriscar e chegou na terceira colocação, atrás do francês Chollet (ouro) e o canadense Anthony Shelly (prata).

Zion ainda está se acostumando com o furor da conquista histórica. Apesar disso, o jovem de 17 anos já tem o próximo objetivo na cabeça.

“Estou um pouco preocupado porque estão arrumando muito entrevista para mim e eu tinha planejado ir para a academia hoje ainda com meus amigos”, brincou o atleta. “O plano é continuar com foco, seguir competindo forte e agora pegar um ouro nos Jogos Olímpicos adultos”, completou.