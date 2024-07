Catarina Félix integra o elenco da montagem de “Jesus Christ Superstar” da Allegresse Produções

Jesus Christ Superstar, o primeiro musical de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice a ser produzido profissionalmente no palco, impressiona plateias desde sua estreia nos anos 70 até hoje. Uma ópera rock, com base em acontecimentos incríveis e conhecidos universalmente, uma obra atemporal, contada através dos olhos de Judas Iscariotes.

O espetáculo será uma produção e realização da Allegresse Produções com direção artística de Beto Sargentelli, direção musical de Carlos Júnior, assistência de direção de Gui Giannetto e idealização de Juliana Alfano e Janaina Melazo, com elenco formado pelo Grupo de Atores Escola Allégresse Morumbi SP, como Catarina Félix.

A atriz Catarina Félix, de apenas 13 anos, interpretará João, o mais novo apóstolo, conhecido como o amado por Jesus e “filho do Trovão”. Sua posição na mesa durante a Última Ceia refletia não apenas honra, mas também proximidade. Esteve na Crucificação, no sepulcro vazio e na última aparição de Jesus no mar da Galileia. Mais tarde, tornou-se um destacado teólogo, tendo falecido de morte natural, em Éfeso, no ano 103, quando tinha 94 anos.

“Quando decidi estudar e fazer a audição para este musical, fui questionada pela idade. Mas após o estudo da obra não tive dúvidas e segui em frente”, conta a atriz.

Catarina faz teatro desde os 6 anos e já atuou em diversos projetos musicais como “A Christmas Carol”, “João e Maria”, “School of Rock Next Generation”, “Annie Jr.”, “Alice”, “Footloose”, “A Noviça Rebelde”, entre outros. Dedica-se ao canto, ballet clássico, sapateado e interpretação, na busca do conhecimento e aprimoramento, profissionalizando-se para novas personagens e desafios.

“Jesus Christ Superstar” é uma produção da Allegresse Produções e terá curtíssima temporada em agosto. As sessões serão dias 06 e 07 de agosto no Teatro Nair Bello, às 20h30, em São Paulo. Os ingressos estão à venda pela Sympla.com.