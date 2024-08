Catarina Félix fala sobre “Jesus Christ Superstar” com direção de Beto Sargentelli

Jesus Christ Superstar foi o primeiro musical de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice a ser produzido profissionalmente no palco, impressionou plateias desde sua estreia nos anos 70 e segue assim até hoje. Uma ópera rock, com base em acontecimentos incríveis e conhecidos universalmente, uma obra atemporal, contada através dos olhos de Judas Iscariotes.

“Quando decidi estudar e fazer a audição para este musical, fui questionada pela idade. Mas após o estudo da obra não tive dúvidas e segui em frente. Essa foi uma das minhas melhores escolhas, aprendi muito com essa obra e as aulas de interpretação do Beto”, conta a atriz.

A atriz Catarina Félix, de apenas 14 anos, interpretou João, o mais novo apóstolo, conhecido como o amado por Jesus e “filho do Trovão”. Sua posição na mesa durante a Última Ceia refletia não apenas honra, mas também proximidade. Esteve na Crucificação, no sepulcro vazio e na última aparição de Jesus no mar da Galileia. Mais tarde, tornou-se um destacado teólogo, tendo falecido de morte natural, em Éfeso, no ano 103, quando tinha 94 anos.

“Participar do “Jesus Christ Superstar” foi incrível! Uma experiência inusitada e muito diferente, trata-se de uma ópera rock, musicalmente muito difícil e desafiadora”, comenta Catarina.

O espetáculo é baseado nas narrativas da Paixão, mas contada na maioria das vezes pela visão de Judas. Um tema complexo e intrigante. Nessa montagem a direção artística foi de Beto Sargentelli, direção musical de Carlos Júnior, assistência de direção de Gui Giannetto, produção e realização da Allegresse Produções.

“A cada cena e momento, trabalhávamos as emoções e interpretávamos o perfil psicológico dos personagens. Para mim, ter feito o João foi um presente, pois ele era o mais jovem dos discípulos, assim como eu era uma das mais novas do elenco. Ele era amoroso, ao mesmo tempo impetuoso e muito fiel, responsável por propagar todo este legado”, disse Félix sobre a experiência.

Catarina faz teatro desde os 6 anos e já atuou em diversos projetos musicais como “A Christmas Carol”, “João e Maria”, “School of Rock Next Generation”, “Annie Jr.”, “Alice”, “Footloose”, “A Noviça Rebelde”, entre outros. Dedica-se ao canto, ballet clássico, sapateado e interpretação, na busca do conhecimento e aprimoramento, profissionalizando-se para novas personagens e desafios.