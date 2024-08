Cataratas do Iguaçu são apresentadas aos turistas durante as Olimpíadas de Paris

Com ênfase no turismo de natureza, na conservação ambiental e na inovação, Foz do Iguaçu é apresentada aos atletas, profissionais de imprensa, autoridades, celebridades e turistas do mundo inteiro através de uma experiência imersiva que destacam as Cataratas e a Itaipu Binacional. A iniciativa é resultado de uma ação cooperada que envolve a Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu, através da união de esforços e recursos da Secretaria Municipal de Turismo, Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec, Fundo Iguaçu, Visit Iguassu e Secretaria de Turismo do Paraná.O atendimento e a cobertura estão sendo feitos diariamente na Casa Brasil, por um representante do Destino Iguaçu que está presente no evento e potencializando muitas ações geradoras de mídia espontânea para Foz. Ativações culturaisLevar a cultura e as riquezas do Destino Iguaçu para o mundo também faz parte da estratégia de promoção de Foz do Iguaçu. Assim, dois artistas foram convidados para realizar ativações culturais. O artista visual curitibano Luiz Gustavo Vidal levou o projeto “Mobilidade Criativa” que contempla múltiplas superfícies e mídias. Suas gravuras em linóleo foram produzidas no local. O artista também criou uma escultura virtual e interagiu com o público através de um filtro de realidade aumentada, promovendo a arte contemporânea local e o potencial turístico e cultural do Paraná.