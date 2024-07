Catarata: especialista alerta sobre os cuidados essenciais para prevenir e tratar a doença

A catarata, caracterizada pela opacificação do cristalino do olho, é uma doença que compromete a visão de forma gradual. Segundo a Dra. Juliana Zarate , oftalmologista especializada em catarata, “a doença é uma das principais causas de cegueira no mundo, afetando principalmente pessoas acima de 60 anos. No entanto, com medidas preventivas e tratamentos eficazes, podemos garantir a saúde ocular e prevenir a perda da visão”, explica.

A especialista destaca a importância da prevenção para evitar o desenvolvimento da catarata. Para ela, a consulta oftalmológica regular, principalmente a partir dos 40 anos, é essencial para o diagnóstico prévio da doença. “Além disso, medidas simples como a proteção contra os raios UV com óculos de sol adequados, o controle de doenças preexistentes como diabetes e hipertensão, uma dieta rica em nutrientes e a cessação do tabagismo, contribuem significativamente para a saúde dos olhos e reduzem o risco de catarata precoce”, avalia.

Quando a doença se desenvolve, a cirurgia se torna o único tratamento possível. A oftalmologista acrescenta: “a cirurgia de catarata é um procedimento seguro e eficaz, onde o cristalino opaco é substituído por uma lente intraocular artificial. O procedimento é realizado em centro cirúrgico e com uso de anestesia local, proporcionando uma rápida recuperação e melhora significativa da visão na maioria dos casos”.

A Dra. Juliana ressalta a necessidade dos cuidados pós-operatórios para garantir o sucesso do tratamento: “o acompanhamento médico regular com o oftalmologista é fundamental para monitorar a recuperação e garantir a saúde dos olhos após a cirurgia. O uso correto de colírios prescritos, a proteção dos olhos contra a luz solar e a evitação de atividades físicas intensas nas primeiras semanas também são cruciais para a recuperação completa”.

A profissional finaliza com uma mensagem de esperança: “a catarata não precisa ser um obstáculo para a qualidade de vida. Com acompanhamento médico especializado, medidas preventivas e tratamento adequado, podemos restaurar a visão e assegurar a saúde ocular para uma vida plena e produtiva.”

Sobre a Especialista

A oftalmologista, Dra. Juliana Nunes Zarate, possui mais de 15 anos de experiência como especialista em catarata, córnea (ceratocone), doenças externas e cirurgia refrativa. A médica que atua em Fortaleza, no Ceará, se dedica a oferecer atendimento de excelência e personalizado, utilizando técnicas modernas e inovadoras para garantir a melhor qualidade de vida para os seus pacientes.