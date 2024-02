Catar faz três de pênalti, espanta a zebra e é bicampeão da Copa da Ásia

O Catar venceu a Jordânia por 3 a 1 neste sábado, no estádio Lusail, em Doha, e conquistou o título da Copa da Ásia. A equipe dona da casa teve todos os gols feitos de pênalti e com checagem do VAR. Esse é o segundo troféu da competição da seleção catari, e o segundo consecutivo (o outro foi na edição de 2019, vencendo o Japão pelo mesmo placar).

Com um primeiro tempo bastante disputado, apesar de poucas opções de gols, os donos da casa abriram o placar aos 22 minutos de jogo com Afif, de pênalti, para delírio da torcida local. No segundo tempo, o cenário mudou e a Jordânia, em busca do título inédito, conseguiu empurrar os cataris para o campo de defesa e pressionar até o empate. Aos 22 minutos da etapa final, Yazan Al-Naimat girou bonito em cima da marcação e marcou um golaço.

Contudo, Afif, o camisa 10 catari repetiu o feito duas vezes e, de quebra, espantou a zebra e terminou como artilheiro com oito gols marcados, sendo o melhor jogador da competição.

Mesmo com a derrota, a seleção da Jordânia fez sua melhor campanha na história da Copa Asiática – a equipe nunca tinha passado das quartas de final do torneio.

Pela quinta vez na história uma seleção consegue dois títulos consecutivos da Copa da Ásia. A última vez havia sido o Japão, em 2000 e 2004. O Catar e já é a a quarta maior vencedora da história, igualando em títulos a Coreia do Sul.