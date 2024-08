Castração Animal: Uma medida essencial para o bem-estar dos animais e da comunidade

A castração animal é uma prática que vai além do controle populacional, oferecendo benefícios significativos para a saúde e o comportamento dos pets. Iniciativas como a realizada em Ribeirão Pires destacam a importância do procedimento, que ajuda a evitar o abandono e maus-tratos.

Com mais de 9 mil castrações gratuitas realizadas sob a liderança de Marcus Leap, a prefeitura de Ribeirão Pires mostra que o compromisso com o bem-estar animal é uma prioridade. O uso do Castramóvel tem sido um diferencial para alcançar diversas regiões da cidade.

A castração de animais de estimação é um tema cada vez mais discutido e relevante em nossa sociedade. Trata-se de um procedimento cirúrgico que impede a reprodução de cães e gatos, e seus benefícios vão muito além do simples controle populacional. Os tutores de animais estão percebendo que a castração é um ato de cuidado e responsabilidade que traz melhorias significativas para a saúde, o equilíbrio no comportamento e a redução de problemas graves, como tumores e doenças venéreas.

A castração de machos oferece diversos benefícios, acima de tudo comportamentais e de saúde. Com a redução dos impulsos sexuais, que é algo instintivo, diminui-se a necessidade de fugas em busca de parceiras, o que também reduz o risco de acidentes, como atropelamentos, brigas, maus-tratos e doenças zoonóticas. O procedimento também evita comportamentos indesejados, como “montar” em pernas ou braços de visitantes e a marcação de território com urina, comuns entre machos não castrados.

Além disso, os machos castrados tendem a ser menos agressivos, especialmente quando em contato com outros machos. A agressividade relacionada à disputa por fêmeas é significativamente reduzida, favorecendo uma convivência mais pacífica em lares com múltiplos animais. Outro ponto crucial é a prevenção de problemas de saúde, como tumores testiculares e doenças da próstata, que são menos frequentes em animais castrados.

Nas fêmeas, a castração previne acasalamentos indesejáveis, um problema comum em lares com machos e fêmeas. Este procedimento também é uma medida preventiva importante contra o câncer de mama, uma doença que pode ser fatal e cuja incidência é reduzida em fêmeas castradas. Além disso, a castração elimina o risco de piometra, uma infecção uterina grave que pode ser letal se não tratada a tempo.

Outro benefício é a eliminação das “gravidezes psicológicas”, um problema hormonal que pode causar sofrimento físico e emocional para o animal, levando a comportamentos anômalos e infecções nas mamas. A ausência de cios também representa um alívio tanto para os animais quanto para os tutores, eliminando comportamentos irritantes e desconfortáveis para ambos.

“Um dos aspectos mais importantes da castração é o controle da população de animais de rua. Filhotes podem ser adoráveis, mas muitos acabam abandonados por falta de lares adequados, aumentando o número de cães e gatos nas ruas, onde estão sujeitos a maus-tratos, fome e doenças. Ao optar pela castração, os tutores contribuem para a redução do número de animais sem lar, um problema social e de saúde pública”, explicou Marcus Leap.

Em muitos casos, pessoas que acolhem um filhote de uma ninhada caseira poderiam estar resgatando um animal abandonado, mostrando a importância de se priorizar a adoção de animais já existentes.

Ribeirão Pires tem se destacado como um exemplo positivo de gestão pública no controle populacional de animais. Sob a liderança de Marcus Leap, ex-subsecretário de Fauna, a cidade já realizou mais de 9 mil castrações gratuitas em menos de três anos, uma conquista significativa no combate ao abandono animal.

A introdução do Castramóvel foi um passo importante para alcançar comunidades em toda a cidade, facilitando o acesso ao procedimento e conscientizando a população sobre a importância da castração. Este serviço móvel oferece atendimento em diferentes pontos de Ribeirão Pires, garantindo que mais animais sejam castrados e que mais tutores recebam orientação sobre os cuidados com seus pets.

“A castração animal é uma responsabilidade dos tutores e uma necessidade social. Os benefícios do procedimento são claros e abrangentes, impactando positivamente a saúde dos animais e a convivência em sociedade”, completou Marcus. Iniciativas como as de Ribeirão Pires demonstram que, com comprometimento e ações efetivas, é possível melhorar a qualidade de vida dos animais e promover uma cultura de cuidado e respeito no relacionamento entre humanos e seus companheiros de estimação.

Quem é Marcus Leap – Residente de Ribeirão Pires desde o nascimento, tem 41 anos e uma trajetória marcada pela luta dos direitos dos animais e pelo meio ambiente. Formado em Gestão Pública, Biologia e Técnico em Turismo. Foi fundador do Conselho de Proteção e Defesa Animal, ao qual presidiu por 4 anos, presidiu também o COMTUR por duas gestões e ajudou a criar o Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires, ao qual sob sua liderança realizou o atendimento de mais de 15 mil animais desde sua criação em 2021. Marcus Leap lança o projeto político buscando uma vaga no legislativo para dar continuidade ao trabalho de bem-estar, garantindo facilitar o serviço de atendimento público de qualidade aos animais e a população.