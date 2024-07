Cássio vê Cruzeiro ‘mais organizado’ que Corinthians e elogia SAFs

O goleiro Cássio, ex-Corinthians e atualmente no Cruzeiro, elogiou a gestão do novo clube, e opinou que há mais organização em relação ao time paulista. A declaração foi feita em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

Na opinião do goleiro cruzeirense, a SAF talvez seja uma possibilidade de reestruturação para o Corinthians. Cássio apontou que o clube sofre mesmo com uma grande receita.

A vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino marcou a estreia de Cássio no time mineiro. Ele deve voltar a atuar no próximo sábado (20), às 21h (de Brasília), quando a equipe visita o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

“Tenho a cabeça aberta para ouvir, entender, escutar. Você chega no Cruzeiro, e, para mim, eu nunca tinha trabalhado em um clube-empresa, que tem um dono. No Corinthians foi gestão. Creio que [no Cruzeiro] tudo é muito mais organizado e muito mais fácil. Eu vim para ser goleiro do Cruzeiro. Faz parte da equipe, de um cara que tem experiência, mas há jogadores que me ajudaram. […] Eu vejo que se o clube não consegue se organizar como clube, o caminho é o clube-empresa. O Cruzeiro se reorganizou. nesta sexta-feira (19), voltou a ser forte. Tem alguns clubes com problemas financeiros. No Corinthians, a gestão do presidente é de três anos. Acho que é muito pouco. Se fala muito sobre a dívida do Corinthians. É um clube que tem muita receita e não fica no positivo”, diz Cássio, em entrevista à Rádio Itatiaia.