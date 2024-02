Cássio usa rede social para festejar marca de 700 jogos pelo Corinthians: ‘Privilegiado’

O goleiro Cássio recorreu às redes sociais, nesta quinta-feira, para falar sobre a expressiva marca de 700 jogos pelo Corinthians. Em uma de suas postagens, ele fez um agradecimento especial à torcida corintiana.

“Obrigado a todos que me ajudaram a alcançar essa marca! Certamente, sem vocês, não seria possível. Sinto-me privilegiado em poder escrever meu nome na história do Corinthians”, escreveu o camisa 12.

A marca histórica de 700 partidas aconteceu no clássico com o Santos. O jogo foi realizado na Vila Belmiro e o Corinthians acabou derrotado por 1 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Paulista.

Considerado um dos jogadores mais vitoriosos da história corintiana, o goleiro fez questão de dividir esse momento com companheiros de time e funcionários do clube. “Agradeço a Deus, meus familiares, amigos, diretoria, atletas, treinadores, comissão técnica, médicos e enfermeiros. Enfim, a todos que fazem parte destes 700 jogos. É mais de uma década ao meu lado”, comentou.

Depois de completar a marca histórica na Vila, a homenagem ao ídolo teve um novo capítulo no confronto diante da Portuguesa. Antes de a partida começar, ele recebeu das mãos do presidente Augusto Melo, uma placa. Além disso, ganhou ainda um livro e uma camisa amarela enquadrada em uma caixa de vidro com o número 700 estampado.

Os 700 jogos de Cássio chegam em um momento onde o Corinthians ensaia uma reação para buscar a classificação no Campeonato Paulista. O time vem de duas vitórias seguidas e tenta somar pontos para conseguir a classificação para as fases eliminatórias do Estadual.