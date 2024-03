Casos de dengue continuam afetando o estoque do GSH Banco de Sangue de Santo André

O Brasil vive uma alta histórica de aumento nos diagnósticos de dengue. O país chegou a mais de 1 milhão de casos confirmados apenas nos dois primeiros meses do ano, quantidade maior que a metade dos números registrados durante o ano todo de 2023, segundo dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde. Se não houver um controle mais severo da doença, o órgão público estima que possamos chegar a 4,2 milhões de casos, um número nunca alcançado antes pelo Brasil.

Em Santo André, os casos notificados afetam a população de forma direta e indireta, ao privar os doadores de sangue a realizarem a doação, conforme explica Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André. “Estamos seguindo o protocolo do Ministério da Saúde em relação aos doadores que tiveram dengue, para garantir a melhor qualidade possível do sangue coletado. Então, todos que tiveram dengue recentemente, ou tiveram contato sexual com alguém que teve nos últimos 30 dias, ou ainda tomou a vacina contra a doença, devem aguardar 30 dias para doar novamente. Nos casos de dengue hemorrágica, o resguardo deve ser de 180 dias após a recuperação completa”, explica.

O GSH Banco de Sangue de Santo André reforça com a população a urgência e necessidade de reposição de seus estoques. “O aumento de diagnósticos da dengue e outras viroses faz com que mais pessoas precisem de transfusões, intensificando a necessidade de bolsas de sangue. Estamos com um déficit de 70% nas doações há um tempo, e precisando urgente da colaboração de novos doadores também”, convoca Janaína.

Todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento, principalmente os de Rh negativo, que são os que mais estão em falta. Mesmo quem não sabe qual o seu tipo sanguíneo pode doar, pois, no procedimento de doação é realizado o teste de tipagem.

GSH Banco de Sangue de Santo André funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.