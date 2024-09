Casas de Cultura divulgam a programação de setembro

Região Norte

Brasilândia

De Lua – Danças Urbanas

DeLua é um grupo musical, que busca traduzir as aspirações e desafios dos jovens periféricos. Com letras que falam de amor, luta e alegria, além dos passinhos que viram febre nas redes sociais, mostram que o funk é mais do que um gênero musical, é um estilo de vida.

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 10/09 às 19h. 16 anos. Grátis. 60 minutos.

Vicentini Gomez – Artes Cênicas

Ator, diretor, cineasta, escritor e músico. Consagrado pela crítica, com atuação marcante no teatro, no cinema e na televisão. Recebeu 25 prêmios como melhor ator protagonista pelo filme “Doutor Hipóteses” em festivais de cinema nos cinco continentes: América, Europa, Oceania, África e Ásia.

No teatro atuou em espetáculos de sucesso de crítica e público, com destaque para: Eles não usam black-tie; Confidências de um espermatozoide Careca; Três homens baixos, entre outros. Atuou em mais de duas dezenas de telenovelas, com destaque para Joia Rara (prêmio Emmy de melhor telenovela mundial de 2014), em exibição na Globo Play; Um só coração, em exibição na Globo Play; Avenida Brasil e “Cúmplices de um Resgate”, produção do SBT, em exibição na Netflix e no SBT.

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 14/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Milena Lopes – Discotecagem com Milena – Música DJ

Milena é pesquisadora da música brasileira e traz para esse dia uma seleção 100% de vinil, apresentando suas referências musicais, principalmente voltadas para a cultura preta.

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 14/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Rap Plus Size – Música Rap

Júpi77er e Sara Donato formam o Rap Plus Size – um grupo com mensagens no combate à gordofobia, machismo, racismo e LGBTfobia, desde 2016. Para este espetáculo a dupla traz no repertório músicas do primeiro e segundo disco, além de singles lançados desde 2016, já apontando o caminho do novo trabalho mais dançante e com novas referências musicais.

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 14/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Trupe Tropeço – Omi – D’água que sou – Circo Palhaçaria

Uma contação de história afro-pindorâmica que tem como tema principal tratar sobre a poluição das águas, através do itan de Iemanjá. A história será narrada de forma lúdica com as linguagens: teatro, circo e música. Durante a apresentação serão utilizados objetos comuns (como garrafas, sacolas plásticas e utensílios domésticos) para fazer sons, adereços, figurinos e compor o cenário, de forma a ressignificar e repensarmos o uso destes materiais plásticos em nosso cotidiano.

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 19/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Banda Pride Gipsy – Projeto Ciga-nos – Música

A mais nova Banda Cigana da Atualidade, surgiu em meados de novembro de 2020. Surpreendendo a todos com seu ritmo cigano e a exuberante voz de Paola Melo, a banda tem uma excelente sincronia e suas músicas originais agradaram a comunidade cigana. Um evento que não vai deixar ninguém parado!

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 19/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Alicia Moreira – Os caminhos que me levaram até a poesia + recitação do livro “Escrevo para Ecoar o que Sinto” – Literatura Recital

Alicia Moreira conhecida pelo @melcompoesia conta como foi sua trajetória de vida até o lançamento do seu primeiro livro de poemas e poesias intitulado como: “Escrevo para Ecoar o que Sinto” que conta com 7 subtemas. A escritora irá ressaltar como surgiu o interesse em se tornar poetisa e se dedicar ao meio artístico, cultural e educacional, finalizando com uma recitação dos versos registrados em seu livro.

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 28/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Sarau da Brasa – Literatura Sarau

Uma apresentação celebrando os 16 anos de Sarau da Brasa, com muita poesia e toque de tambores, reunindo escritores da Vila Brasilândia. O Sarau da Brasa foi criado em 2008 no bairro de Vila Brasilândia, sendo um movimento artístico de valorização e divulgação da literatura produzida nas periferias brasileiras. Com 16 anos de existência, realiza mensalmente saraus em sua sede, além de organizar rodas de poesia em diversos espaços.

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 28/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Jongo do Coreto – Sarau da Brasa

Inserido no âmbito das chamadas danças de umbigada, o Jongo foi trazido para o Brasil por negros bantus, sequestrados, para serem vendidos como escravos nos antigos reinos de Ndongo e do Kongo, região compreendida hoje por boa parte do território da República de Angola. Composto por música e dança características, animadas por poetas que se desafiam por meio da improvisação, ali, no momento, com cantigas ou pontos enigmáticos, o jongo tem provavelmente, como uma de suas origens o tradicional jogo de adivinhação angolano.

As funções do Jongo nas comunidades são inúmeras, além de manter a cultura africana viva e atuante proporciona um espaço de encontro e troca artística, incentivando o corpo como forma de diálogo e a criatividade nas músicas improvisadas com bases nas regras ancestrais.

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 28/09 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Leitura às Cegas – Teatro

Escrito e desenvolvido por Yago Dionizio, ator e pessoa com deficiência visual, o projeto nasceu a partir da necessidade em se fazer um espetáculo voltado ao público PcD (Pessoa com Deficiência). A Leitura às Cegas visa conceder uma obra que trabalhará com o tato, audição e olfato e, para isso, foi escolhida a peça “Bodas de Sangue”, de Garcia Lorca. A escolha da obra se deu por ser um texto rico em detalhes e musicalidade, tornando-se, assim, uma leitura interativa e imagética. O grande diferencial está na forma que se contará a história: não será trabalhado o sentido visual.

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 29/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Freguesia

Iris Oliveira – Workshop/Palestra

Dançar é uma das maneiras mais divertidas e adequadas para abordar temáticas diversificadas na prática, todo o potencial de expressão do corpo humano. Enquanto mexem o tronco, as pernas e os braços, os participantes aprendem sobre o desenvolvimento físico e as habilidades de falar com o corpo. Expressar e escrever através do seu corpo. Essas vivências proporcionam uma reflexão de como lidar com os sentimentos e equilibrio como: o preconceito, a política, a discriminação, entre outros. Usando a dança como uma forma de expressão.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 01/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Dual Behaviour – Música Rock

Dual Behaviour é uma banda de rock alternativo de São Paulo, formada na adolescência tendo voltado a ativa no ano de 2019. Com a formação original, voltaram a tocar e gravar algumas músicas da época da adolescência e lançaram seu primeiro single no ano de 2023 . O nome vem do questionamento das ações humanas e da capacidade de se adaptar a diversos ambientes de acordo com a sua vontade/necessidade.

A banda é composta por duas guitarras, baixo e bateria e tem sua essência sustentada no rock alternativo dos anos 90, com forte influência do grunge e shoegaze da época. A ideia é apresentar um caminho não tão explorado pelo rock brasileiro, mesclando melodias cruas e repetitivas ao feedback e microfonia causados pelas distorções e reverbs das guitarras.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 06/09 às 21h. Livre. Grátis. 60 minutos.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 10/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Trapiche – Lendas Do Brasil – Culturas populares

O espetáculo teatral Lendas do Brasil apresenta ao público algumas das lendas que fazem parte da cultura brasileira. Com aproximadamente 50 minutos, a apresentação conta com músicas autorais, tocadas ao vivo, compostas especialmente para esta produção.

Os atores cantam, dançam e interpretam, colocando acessórios e figurinos conforme a lenda a ser contada, aumentando a imersão do público no espetáculo. Nesta viagem pelo território brasileiro, o público se depara com diversas manifestações culturais, bem como peculiaridades das regiões apresentadas, enaltecendo assim, a ancestralidade presente na formação da sociedade brasileira.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 11/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Nova Raiz – Música Samba

O grupo nova raiz surgiu de um grupo de amigos que se juntaram para fazer um culto de jovens em uma igreja. Sem muitos critérios, a escolha dos membros foi de certa forma aleatória, com convites informais, feitos um para o outro, para participar do momento em samba.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 12/09 às 21h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Rodrigo Aldý Convida Nilton César: ‘Transporte No Tempo’’ Música – Velha guarda

“Um ‘‘transporte No Tempo’’ é o nome desta realização que – entre histórias e músicas – coloca cada espectador de volta às grandes épocas de suas vidas e da música popular brasileira.

Nesta apresentação Rodrigo Aldý convida Nilton César e relembra grandes músicas e nomes da música popular, em um bate papo descontraído, permeado por grandes sucessos.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 15/09 às 17h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Arqui BrassBand – Nostalgia – Música Instrumental

Iniciando por Tim Maia, passando ao samba dos anos 90 de Raça Negra, entrando no Rock Pop de Kid Abelha dos anos 80 e fechando com uma seleção de Samba.

Em seguida partindo para uma seleção internacional do Rock das bandas Deep Purple, Queen, Bon Jovi e Black Sabbath. E os Pops que vão de Simon e Garfunkel até Pharrell Williams. Agregando a nostalgia do The Hollies, com a famosa canção “He ain’t heavy he is my brother.”

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 16/09 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Cantando histórias – Culturas populares

“O Cantando Histórias” é uma apresentação que mistura música ao vivo com contação de histórias. Um convite a plateia para dar asas à imaginação e embarcar numa aventura, passando por florestas, fundo do mar, lagoas, rios e onde mais a imaginação levar. A história vai se entrelaçando com músicas, deixando a vivência mais dinâmica, segurando a atenção do público até o fim.”

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 17/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Giovana Gaioti – Estrada Sertaneja – Música Sertanejo – Estrada…

Apaixonada por música desde criança, Giovana Gaiot deu seus primeiros passos na música de maneira autodidata. Aprendeu a tocar violão caipira, guitarra, contrabaixo e percussão.

Aos 18 anos iniciou suas apresentações em bares e casas noturnas de São Paulo. Giovana venceu o prêmio Sexta Cultural, na categoria voz e violão. Atualmente se apresenta em trio, junto com sua irmã Luara Gaiot (voz e percussão) e Ildemar Filho (Percussão), levando ao público clássicos do Sertanejo atual e raiz, MPB, Rock nacional, internacional, Pop e Samba Raiz.”

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 17/09 às 19h30. Livre. Grátis. 90 minutos.

Gipse Love – Culturas populares

Adriah Esteves realizou estudos e pesquisas sobre vários Grupos de Rumba Flamenca, deixando um pouco de lado a bateria e se dedicando mais ao violão e a composição. Ter a voz ”rouca” tornou-se um facilitador, sendo que tanto na Rumba Flamenca como no Flamenco os cantores possuem esse tipo de voz rouca, com Adornos e Melismas.

No ano de 1995 o Grupo Gipsy Kings teve notoriedade no Brasil, realizando diversas apresentações. Participou de diversos Grupos como: Espírito Cigano, Gipsy Kings Brasil, Baldomero, Chico Castillo (artista conceituado na França), entre outros. Com estes grupos e artistas, atuou em diversas casas de Shows de nome em São Paulo e por todo o Brasil.

Como compositor participou de diversos Cd´s, além de atuar como cantor e backing vocal. Deste modo conheceu a gravadora onde gravou 2 Cd’s intitulados: ”Flamenco lounge sessions” e ”Noches de España”.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 19/09 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Nicolas Ramanush – Cultura Cigana – Culturas populares

Ativista cigano da etnia Sinti-Manush, Nicolas Ramanush nasceu em São Paulo, no ano de 1960. Atualmente é presidente da ONG Embaixada Cigana do Brasil e membro de honra da “Association Santoise de Gitans et Amis” na França.

Professor universitário da História e Cultura Cigana na PUC-SP; realizou pesquisas sobre literatura oral cigana na Europa, incluindo Eslováquia, França e Espanha. Tendo herdado de seu pai, por tradição oral, os conhecimentos de seu próprio grupo cigano também é autor de diversos livros sobre a temática cigana, abordando desde a língua até medicina tradicional, oráculos, crenças e tradições além das danças, músicas e literatura cigana.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 24/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Eric Mark Meb Festival – 5ª Edição Música Eletrônica

Quinta edição do MEB Festival em comemoração ao dia Municipal da Música Eletrônica na cidade de São Paulo. Uma oportunidade para dançar, ouvir e ver como a música eletrônica brasileira é feita com diversos instrumentos. Reconhecida pelas características de inovação e modernidade, esta nova edição do MEB Festival irá apresentar a artista Jukaju com seu repertório contendo diversas influências, junto à cultura nordestina, envolta nos ritmos eletrônicos. Usando um computador, violão e voz a artista dá uma pitada tropicalista com suas poesias e letras autorais.

Dando continuidade ao evento Eric Marke e Nuta Cookier assumem a continuação deste festival, em dois lives de techno.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 28/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Banda Libidos do Forró – Música Piseiro

A banda tem como assunto principal despertar as emoções e o desejo com suas canções. A temática do grupo está presente nas letras das músicas, em trechos como: “Ai vai ser loucura pegar fogo no colchão /se a cama quebrar a gente termina no chão”.

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 29/09 às 19h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Tremembé

O Caminho de Volta – Exposição de Arte da Quebrada – Artes Visuais Exposição fotos

A Exposição: “O Caminho de Volta” retrata a visão de um mestre de Capoeira que pode retornar a África, aos 55 anos de idade, em um intercâmbio feito em Julho de 2023, onde retrata o dia dia do povo angolano, através de um trabalho de observação que teve a duração de um ano para ficar pronto.

Ao retornar ao Brasil concluiu o curso de fotografia no projeto “Rede D’aora” da Secretaria Municipal de Cultura, retornando à África em março de 2024 para novos registros e conclusão da exposição. Atualmente participa de uma ONG que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade na África.

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: De 02/09 a 01/10 das 10h às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Cia. Do Tok Tok – Palhaçaria – Crianças – Artes Cênicas

“Em um circo itinerante o palhaço assistente de picadeiro mais antigo do local está cansado de trabalhar e fazer tudo, vendo sua insatisfação, o dono do circo resolve contratar um ajudante para auxiliá-lo, mas ele sem saber, acha que o novo ajudante irá substituí-lo e tirar seu emprego, então resolve aprontar e atrapalhar todo o ensaio dos artistas. O que ninguém esperava é que esse novato é um atrapalhado e desatento, que deixará todos de cabelos em pé. E no final, a surpresa no picadeiro será maior ainda, com muita água, torta na cara e até bailarina. Uma verdadeira estripulia neste divertido e dinâmico espetáculo.”

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 20/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Contadora de Histórias – Palestrante Contadora de Histórias Culturas populares

Virgulino Ferreira se tornou Lampião: “A verdadeira história não contada”. A cantora, escritora e pesquisadora da cultura nordestina Sarah Brasil contará a verdadeira história de Virgulino Ferreira, antes de se tornar Lampião, partindo dos fatos históricos da sua infância, família, seu encontro com Maria Bonita e outros personagens que são deixados de fora nos filmes e documentários”.

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 21/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Beco – Música Rap

Beco é formado por dois MCs, Mema Fita e Cicerone e Laz (Produtor/DJ), com participações do DJ Marquinhos nos toca discos , trazendo um MC eventualmente como convidado. Com a proposta de exaltar a cultura Hip Hop, o Beco traz para o palco a essência das ruas de São Paulo, fazendo o equilíbrio entre os beats, que movem as pistas e as mensagens de protesto.

O grupo veste a essência do Rap anos 90, junto aos beats de Drill, Grime, Funk, Trap e dos gêneros derivados da Bass Music no Brasil. O repertório do show é composto por 10 músicas com duração de aproximadamente uma hora. Além das músicas que fazem parte do repertório, a apresentação é composta por intervenções artísticas do Dj e Mc convidado, numa sonoridade que circula entre os gêneros que balançam a periferia como o Drill, o Grime, Trap e o clássico Boombap.

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 21/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Léo RC – Música

A apresentação de Léo RC conta com o carisma e as rimas de libertação individual e social. Com aproximadamente 15 anos de atuação levando aos palcos a importância do jovem olhar para dentro de si, sempre tomando consciência de apontar para o papel desses jovens no âmbito ao qual está inserido.

O artista traz uma vivência de poesia transformada em RAP. As letras do rapper é uma cartilha com rimas que relatam as angústias e os problemas do cotidiano dos jovens da periferia. Atualmente em carreira solo, após uma longa jornada como vocalista do grupo “Realidade Cruel”, o artista leva aos palcos dos shows e da vida a importância dos jovens se olharem internamente e leva a mensagem de conscientização e críticas sociais sobre o sistema capitalista que fabrica desigualdade social.

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 21/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

U-Clãn – Música Rap

O duo U-CLÃN traz em sua apresentação musical, versos elaborados que narram o dia a dia de pessoas, cotidianos, vivências e histórias, além de batidas dançantes e animadas para qualquer faixa etária. Com interação ao público durante a apresentação e troca de informações.

Um grupo de Rap conhecido por sua versatilidade musical, que promete uma performance única que vai além do entretenimento, além de um repertório que mescla diferentes estilos para divertir e inspirar com mensagens positivas e impactantes.

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 21/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Maurício Pito – Pito Canta Gonzaguinha – Música Forró

Desde cedo Maurício teve oportunidade e o privilégio de ter os primeiros contatos com a obra de Gonzaguinha, seja nas cantorias de seu pai no chuveiro ou na voz de sua mãe em reuniões de família. O fato é que a obra de Luiz Gonzaga Júnior marca, de forma tão intensa, a alma e a vida do intérprete e compositor paulistano que o artista o tem como referência maior de tudo que se propõe a produzir.

Acompanhado por um time de músicos da noite paulistana, o intérprete e compositor Maurício Pito apresenta clássicos do mestre Gonzaguinha, das canções que abordam de temas sociais às músicas românticas, que versam sobre esperança, o samba, e o baião (criado por Gonzagão)! Da valsa ao bolero! Cantando as múltiplas faces da fascinante obra de Gonzaguinha, o artista pretende contribuir para deixá-la “bem viva” na memória e no coração do público.

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 27/09 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Vila Guilherme

Maria Alencar – A Botija – Artes Cênicas

Três contadores de história viajam para a casa de sua avó no sertão do Nordeste brasileiro em busca de uma botija, repleta de tesouros que sua avó contou, que existia na antiga casa localizada no fundo de seu quintal. Os três irmãos convocam o público a encontrar suas botijas e deixar que elas estejam sempre à vista das crianças para que o tesouro não se perca novamente.

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 03/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Luna Glamn – Dança

Luna Glamn é conhecida como a Drag da Paulista, suas apresentações tem vários formatos e tamanhos, contendo muita dança, hits autorais, covers com figurinos elaborados, bailarinos e diversão para todos os gostos em uma apresentação bem eclética, com blocos e momentos especiais, trazendo desde um pouco do Pop nacional e internacional até regional do calypso.

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 06/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Taico Baile LGBTQIA+ Casarão – Música Pop

Cantor e compositor aos 31 anos, Taico nasceu e foi criado em Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis, cantando desde os 13 anos, com o sonho de conquistar os palcos do mundo.

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 06/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Os Kurandeiros Rock’n Blues da Independência Fest – Música Rock

“Em 2024 a banda prossegue a todo vapor divulgando o álbum “Cidade Fantasma”. A discografia do grupo possui 9 títulos e outros álbuns disponíveis em CDs, disponíveis para a venda na Galeria do Rock em SP, além da loja da banda amplamente divulgada em dezenas de web rádios e nas principais plataformas de streaming.

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 07/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Cracker Blues – Rock’n Blues da Independência Fest – Música Blues

A Cracker Blues é uma banda de blues country e southern rock, com músicas em português, dois álbuns lançados no ano de 2009, intitulados como: Entre o México e o Inferno, com destaque para as faixas: Velha Tatuagem e Diabo lhe Carregue) e 2014, (Prata do Carrasco, com destaque para as faixas Trem do Inferno ao Paraguai e Canto Obscuro de um Bar). Atualmente a banda está em turnê de lançamento de seu terceiro álbum intitulado: Diabos Velhos, de 2023.

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 07/09 às 18h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Ceciro Cordeiro e Banda – Música

Nesta apresentação Ceciro Cordeiro imprime todo seu estilo inquietante de ocupar o palco e leva o público a se divertir, refletir e interagir.

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 08/09 às 16h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Trivibe – Música reggae

A banda Trivibe mistura música regional amazônica com reggae, samba e urbam musical. Trazendo forte interação com público com rimas de improviso, músicas autorais e releituras únicas. Uma apresentação que traz um tempero do Amazonas com Mc Renovo, do Mato-Grosso, Polli e Dj Luth.

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 08/09 às 17h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Helo Class – Workshop Tranças – Palestra

“Workshop de tranças”, com o objetivo de fortalecer a memória da ancestralidade e a importância do reconhecimento e identificação em si, através das falas, do empreendedorismo na geração de renda e na economia criativa da produção.”

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 18/09 às 17h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Cia Taty de Teatro – Espetáculo Teatral – Artes Cênicas

Há um reino encantado, onde todos são muito felizes neste reino, vive o príncipe Leonardo, e a princesa Charlote; os dois formam um lindo casal apaixonados, amantes da natureza, e protetores do meio ambiente. Todos são muito felizes neste reino encantado, porém, chegam novos moradores no reino; uma é a bruxa, que faz muitas maldades, não respeita o meio ambiente e vive poluindo a natureza. Ela tem um servo chamado Zezinho, que é PCD, é muito bonzinho, gentil, atencioso, além de amar a natureza e todas as pessoas.

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 19/09 às 14h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Região Oeste

Butantã

Bocarra The Bombers – Música Rock

A banda Bocarra traz em suas canções mensagens e reflexões sobre o cotidiano, com críticas sociais enquanto enaltece e destaca a importância de criar movimentos para não se deixar ser engolido pelas adversidades.

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 13/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

RAP e TRAP Conectando Gerações – Música

“O projeto cultural proposto visa celebrar a rica diversidade do cenário Hip Hop, destacando dois movimentos essenciais: o RAP Old School, representado por Tribunal MC’s e Facção Central, e o Trap New School, trazido pelo Young Legends. A Casa de Cultura servirá como o epicentro deste evento, fornecendo um espaço inclusivo e acessível para todos os amantes da música e da cultura Hip Hop.”

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 14/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Canta Circo – Os Malas – Circo Palhaçaria

Um espetáculo despojado, com poucos recursos externos, baseado apenas, nos intérpretes e suas habilidades musicais, acrobáticas, malabarísticas e na palhaçaria, em um canovaccio (roteiro de ações) onde um está sempre criando problemas para o outro (como um “mala”) em disputa de um local para apresentar seu número musical e pela atenção da plateia.

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 15/09 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Calunguinha canta o Brasil – Música

Um compilado das principais canções das duas temporadas da audio-série infantil intitulada: “Calunguinha, o cantador de histórias”. Interpretadas pelo elenco principal de músicos/atores, numa formação de vozes, percussão, saxofone, pífano e violão. O espetáculo propõe uma viagem pela história negra e pelos ritmos afro-diaspóricos brasileiro, homenageando figuras históricas como: Tereza de Benguela, Luísa Mahin, Zumbi dos Palmares, Maria Filipa, Luís Gama, Xica Manicongo, Chaguinhas, João Cândido e Maria Firmina.

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 22/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Zona Leste

Guaianases

Cravos quebrados – Sarau Tributo a Chico Sais – Literatura Sarau

O Tributo oferecerá uma celebração arrebatadora, unindo passado e presente. A participação da renomada banda Ciência de Chico Science e ao movimento manguebeat.

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 14/09 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Pagode do Borges – Música – Pagode

Consiste no trabalho de Anderson Borges, músico, compositor, arranjador e produtor musical. Já fez parte de grupos como RG Samba, Mi Menor e Grunê. Tem como projeto o “Quintal do Borges” que sua 1° edição foi em julho/2022 com participações especiais de Yvani Coelho, Adriano Bonyfacio e Ricardo Reis.

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 15/09 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Samba Dobrado – Música Samba

Um samba sempre vai bem, mas quando é dobrado numa roda de samba, fica ainda melhor. Cristian Dimitrius e Tito Amorim na percussão, acompanhados por Valdeir Buchecha e Fernando Brasil nas harmonias, trazemos uma proposta de cantar e encantar. Com um repertório que abrange desde os sambas de João Nogueira até as melodias de João Donato e Leny Andrade.

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 22/09 às 12h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Família Maltes – Baile de Samba Rock – Artes Cênicas Performances

O grupo traz clássicos de Clara Nunes, Elis Regina e Djavan para essa roda do melhor do samba dobrado.

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 22/09 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Douglas Lopes canta Erasmo Carlos e anos 70+ – Música Velha guarda

O cantor Douglas Lopes e a banda Gentileza apresentam o espetáculo “Douglas canta Erasmo e sucessos 70+” em homenagem ao gigante gentil Erasmo Carlos e à música dos anos 70. Com repertório de canções eternizadas na voz de Erasmo ou de tantos outros artistas, a apresentação é um misto de diversão da jovem guarda e emoção.

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 24/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

EK Produções – Árvore mágica e seus segredos – Teatro

A árvore mágica não dá mais frutos, mas guarda um grande segredo. É a última árvore de uma espécie rara de madeira de lei e tem sentimentos. O que deixa a árvore triste é o Sr. Nicolau cara de pau, um construtor malvado e atrapalhado que quer acabar com os rios e lagos e tentar derrubá-la para fazer uma grande fortuna. A história mostra a importância da natureza, que é o nosso bem maior, e no final um grande segredo é revelado!

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 25/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

CIA Terezinha de Contação de histórias – Histórias AfroAmeríndias – Literatura – Contação de histórias

Histórias Afro-ameríndias é uma proposta de contação de histórias com música ao vivo e vários recursos lúdicos, na qual são narradas histórias inspiradas na África como “Obax e a Gata Que Entrou Em Casa” e lendas indígenas como “A Lenda do Boitatá”. Lúdico, divertido e com muita interação com o público , essa contação de histórias promete!

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 27/09 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Fernando – Educação Inclusiva – Literatura Sarau

A palestra fala sobre a importância da educação inclusiva na escola e na sociedade, destacando a necessidade de promover a igualdade de oportunidades para todos os indivíduos, independentemente de suas diferenças. A palestra busca sensibilizar e inspirar mudanças positivas em prol de uma educação verdadeiramente inclusiva.

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 27/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Raul Seixas

Ilton Andrade – Música

Nesta apresentação Ilton interpreta obras de artistas consagrados do cenário do samba, fortalecendo a importância dos compositores e suas parcerias, além de relatar um pouco da história do samba, desde os primores até os dias atuais, passando por diversas épocas e estilos diferentes, que foram surgindo ao longo do tempo.

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 07/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Grupo Rocambole de teatro Ymúsica

Uma opereta para crianças, que faz um passeio pelos ritmos musicais do samba ao rock n’ Roll, propondo um jogo cênico interativo, onde as crianças fazem parte do espetáculo cantando, dançando e improvisando algumas cenas teatrais.

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 29/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Casa de Cultura Itaim Paulista

Nas batalhas – Artes Visuais – Danças Urbanas

“Nas quebras” é uma ação do “Nas batalhas” idealizado, a fim de promover encontros entre diferentes Bboys e Bgirls com finalidade de criar um ambiente de troca de saberes e experiências por meio de jam, interação com o público e showcase. O Breaking se tornou uma modalidade olímpica, sendo uma cultura afro diaspórica que através de corpos “marginalizados” mostrou e difundiu pelo mundo uma nova forma de resistir e existir.

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 15/09 às 16h. Livre. Grátis. 240 minutos.

Edmon Live – Música Reggae

Edmon Live traz seu novo EP, intitulado: “Redenção”, junto com seu Dj Mannrich e banda Qg Imperial apresenta um repertório novo, com este espetáculo para o público e comunidade reggae nesta mistura de trap-rap, reggae e muito roots!

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 22/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Cia Canto de Omio – No Mangue Tem Frevo – Artes Cênicas

Em “No Mangue Tem Frevo”, as raízes culturais do nordeste brasileiro se entrelaçam de maneira singular. Inspirada pela obra literária “Homens e Caranguejos” de Josué de Castro, e nutrida pela paixão pelo manguebeat e pelas preciosas lições de Nilton Junior, o espetáculo nos transporta para um universo onde frevo e reflexão social dançam harmoniosamente num cenário vivo e pulsante.

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 25/09 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Rote BC, DJ Elvis – Expo “Rote BC ilustra” – Música Rap – Exposição quadros

Nesta exposição, Rote – artista conhecido no Itaim Paulista, dispõe de obras de arte urbana que trazem sua identidade em cada traço. Demonstra sua maneira de enxergar a vida através do graffiti. DJ Elvis apresenta seu setlist para o público geral, composto de canções que passeiam entre os clássicos do hip-hop brasileiro e internacional até os dias atuais.

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 27/09 às 19h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Exército contra Nada – Estado de risco – Circo teatro

Os palhaços de rua Babuko, Toin Toin e Gente-fina, trazem diversos números e diálogos que permeiam o universo circense. A trama é costurada a partir da necessidade dos palhaços de apresentarem números de alto risco para o público. O risco é trazido de diversas maneiras para a cena, ilustrando o que pode ser cada possibilidade de se “colocar em risco.”

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 29/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Baile Black do DJ Tonis – Música DJ

O DJ Tonis irá realizar uma discotecagem começando pelos anos 70, fazendo com que as pessoas mais jovens conheçam a evolução musical tocando músicas nacionais e internacionais como Tim Maia, Nelson King Combo, banda Black Rio, James Brown e Grand Master Flash, essa é a linha funk soul boogie mostrando o início da Black Music.

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 29/09 às 19h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Casa de Cultura de São Mateus

Sankofa – O poder das águas Iyabás – Dança

O espetáculo “O poder das águas Iyábas”, traz uma pesquisa do processo rítmico e dinâmico de criação e destruição, de morte e renascimento, expresso no ritmo das danças das Iyabás, que simbolizam as forças da natureza nesse eterno e alterno ritmo. O conhecimento ancestral das seis principais divindades cultuadas no candomblé, serão representadas neste projeto Nanã Buruque, Iemanjá, Oxum, Iansã, Obá e Ewá, trazendo uma ligação entre a água, a vida e o poder feminino.

A força do projeto traz uma contribuição para entender a força das Iyabás para o nosso cotidiano, contribuindo para que os elementos da natureza sejam objetos de admiração, adoração, temeridade e respeito, Axé Motumbá.

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 14/09 às 18h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Marco Santos & 4 in Banda – Projeto Samba Chic – Música Samba

O Projeto Samba Chic surge com a ideia desses músicos (4 in Banda), que já atuavam na cena brasileira. O projeto visa dar novas perspectivas aos sambas tradicionais já consagrados pelo grande público e também dar voz aos novos compositores. A proposta é evidenciar o samba por ser patrimônio imaterial da humanidade, reafirmando seu lugar. Reapresentar os sambas tradicionais, cantores e músicos dos mais diversos estilos e gêneros da canção brasileira, com nova roupagem, sem ferir seu estilo.

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 20/09 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Roberto Carlos cover & Banda – Música MPB

Raul Nazário cantando os grandes sucessos de Roberto Carlos desde a jovem guarda até sucessos atuais.

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 27/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Banda Capitão da Vaquejada – Projeto Ciga-nos – Música

A banda se tornou sucesso entre a comunidade cigana, devido ao espetáculo de 2022 e neste evento não será diferente, pois nessa apresentação prometem levar o melhor do piseiro e forro shippado para levantar o público.

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 28/09 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Mayara Maria – Quebrando Preconceitos – Workshop/Palestra

A Palestra/Exposição Fotográfica: “Quebrando Preconceitos” foi pensada e dirigida pela artista Mayara Maria, que é PCD, estudante de fotografia e atuou como Jovem Monitora Cultural no Teatro Flávio Império. O projeto integra o Plano de Intervenção Artístico Cultural dentro do Programa Jovem Monitor Cultural e tem como objetivo dialogar sobre capacitismo e sobre as múltiplas possibilidades de atuação de pessoas PCD’s num âmbito geral, como: mercado de trabalho, educação, família e mundo.

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 29/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

DÁlbert Lopes – Projeto Ciga-nos – Música

Com a liberdade de caminhar por estilos diferentes com elegância, DÁlbert usa o conhecimento e o talento para fazer a diferença num vasto repertório musical. A partir de canções tradicionais e contemporâneas da nossa cultura, desfrutaremos da complexidade da música cigana somada ao violão.

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 29/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 29/09 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Casa de Cultura São Miguel

Decore Hardcor live show – Música

A banda de Hardcore e Rap DeCore traz o espetáculo Hardcore Live Show, com uma trajetória que inclui turnês internacionais pela Argentina e Europa, o power trio paulistano traz ao público a energia contagiante do rock, hardcore, punk rock e mesclas de rap.

No repertório a banda traz músicas de seu mais recente EP intitulado: “Sem Medo de 2024, além das conhecidas: ‘De Longe’, ‘Nas Nuvens’ e ‘Sangue Novo Positivo’ do primeiro álbum de 2006 e ‘Da Zona Leste pro Mundo’, ‘Alien’ e ‘Mulher, Skate e Som’ do segundo álbum de 2010

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 08/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Caixotes Viajantes – Lendo, Rodando e brincando – Literatura Contação de Histórias

Uma proposta de leitura para despertar o prazer pelo ato de ler e o protagonismo dos leitores. Utilizando as brincadeiras de roda com cantigas folclóricas e populares, onde os integrantes brincam, dançam e cantam. Nesta vivência o livro é oferecido de forma diferenciada do trabalho realizado na escola formal, configurando esse tipo de mediação de leitura como uma ação cultural, para a formação do leitor desde a tenra idade.

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 12/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Mágico Lira – Circo Alternativa

Um evento para todas as idades, com uma proposta alegre e divertida, este é um espetáculo que conduz o espectador a um ponto, tempo espaço de atenção voltada para a mágica.

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 14/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Banda Veneno de Alice – Música Rock

Para celebrar o lançamento de seu EP intitulado: “Quando Tudo Passar”, mixado e produzido por Leonardo Brito, a banda Veneno de Alice apresenta suas composições próprias e releituras dos maiores singles do rock nacional, homenageando aqueles que influenciaram sua sonoridade e composições.

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 14/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Banda Ronaldo Ferro Underground Ururay Sound – Música MPB

Ronaldo Ferro mostra o ritmo do vai e vem, do bairro para o centro da cidade. Orgulhoso da história do seu lugar, que é seu marco cultural, onde nasceu, cresceu e sempre morou. Com uma sonoridade que mistura estilos, e criatividade, unidos ao ritmo do Rock, como sua fonte inspiradora. Com temas que sempre buscam demonstrar suas reflexões no “Ururay Sound” traz o underground, o tribal e o gênero urbano em suas canções e temas instrumentais.

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 14/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Andressa Melo – Funk Experiência – Música Funk

“Andressa Melo iniciou sua jornada no meio artístico aos 11 anos de idade, através do teatro musical. No ano de 2013 se inspirou no trabalho da Anitta através da música “Meiga e Abusada”, o que despertou a ideia de interpretar a artista no palco e levar seu trabalho pelo Brasil às pessoas que não tinham condições de pagar por um show da cantora. Em 2017, durante uma publicidade ao lado da cantora, teve o aval para poder cantar as músicas e divulgar seu trabalho por onde for. Seu maior diferencial é cantar ao vivo em todas as suas apresentações.

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 21/09 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Grupo Instrumental do Brasil – Música Samba

Esta apresentação traz o violão soando as primeiras notas, na cadência com o cavaco e o pandeiro, que compõem a base sonora enquanto as escalas do trombone dão o tom. Neste ritmo o Grupo Instrumental do Brasil traz a proposta de um show instrumental de música popular brasileira, com uma pegada para o samba, choros e improvisos. Um encontro cultural e envolvente para trazer diversão e lazer a toda família, com músicos profissionais que se dedicam ao resgate da cultura e da música popular brasileira.

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 28/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Casa de Cultura São Rafael

Baile LGBTQIA+ POP São Rafael – Dança

O Baile Pop LGBTQIA+ é um evento periódico e mensal no formato pop trazendo grandes nomes de divas brasileiras e internacionais, com objetivo de propiciar um momento de lazer, entretenimento e diversão ao afirmar por meio da música pop a identidade LGBTQIA+ dos jovens periféricos.

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 07/09 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Taico Baile LGBTQIA+ Casarão – Música Pop

Taico tem 31 anos, é cantor e compositor nascido e criado em Santa Catarina, Florianópolis. Canta desde os 13 anos e sonha em conquistar os palcos do mundo um dia.

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 07/09 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

“O Macaco e a Lua” da Cia Pé no Asfalto – Teatro infantil

O espetáculo “O Macaco e a Lua” da Cia Pé no Asfalto é uma encenação realizada por uma dupla de palhaços, a partir de um conto tradicional africano de Guiné Bissau. A palhaça Sarita Jurupoca e o palhaço João Pimentão, interpretados por Jussara Freitas e David Casanova utiliza recursos das reprises clássicas circenses, acrobacias, música e ludicidade para reviver essa história, que conta de forma mítica, como surgiram os tambores na África.

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 11/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Ceciro Cordeiro e Banda – Música

Nesta apresentação Ceciro Cordeiro imprime todo seu estilo inquietante de ocupar o palco e leva o público a se divertir, refletir e interagir.

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 13/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Baile Das Autênticas – Dança

O Baile Das Autênticas vem para afirmar o espaço das mulheres no funk, sendo um reverência às mulheres que entraram nesse espaço abrindo nossos caminhos, e também criando palco para as mulheres que ainda lutam para conquistar seus espaços, sendo inspiração para outras. Estarão presentes elas, desde a organização do evento a mestre de cerimônia, dançarinas, Dj’s, Mc’s e artista e contando com sorteios exclusivos para elas!”

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 21/09 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Romildo dos Teclados – Música Forró

Desde sua formação, a Banda Romildo dos Teclados tem mais de 18 anos e tem sido sinônimo de qualidade musical e inovação. Liderada pelo talentoso Romildo, tecladista, cantor e compositor, a banda traz um som único e inconfundível que transcende gêneros musicais com muito forró raiz que promete agitar o público.

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 26/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Grupo Rasga Seda – Música Samba

Fundado há duas décadas, o Grupo Rasga Seda iniciou suas atividades com a missão de proporcionar momentos musicais memoráveis para a terceira idade, celebrando a vida e a cultura através da música. O grupo lançou diversas músicas que se tornaram hits locais, como “Sobrenatural”, “Real Sentimento” e “Terra de Maringá”, composições marcadas pela sensibilidade e pela autenticidade de seu compositor Binho Docihe.

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 27/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Samba de Bamba – Show baile – Pra Dançar! Música – Samba

O Doente do Pé oferece uma deliciosa mistura de ritmos para degustação da plateia; o espetáculo agrada tanto quem gosta de dançar como quem quer ouvir boa música. Com arranjos criativos e dançantes, o Doente do Pé propõe roupagens modernas a clássicos da música brasileira com mesclas de ritmo, improvisação e interações com a plateia.

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 27/09 às 19h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Mistério 2d Crew – Batalhas de Breaking São Rafael – Dança Samba Rock

O grupo, inicialmente chamado de M2D (Mistério da Dança), foi formado em 2007 a partir de um projeto voltado para crianças e jovens da periferia do Taboão em Guarulhos. Inspirados pelas primeiras crews do mundo, o grupo deseja estar presente na cena, seguindo a ideologia da cultura Hip Hop tanto em Guarulhos, quanto em todo estado.

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 28/09 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Casa de Cultura Municipal – Hip Hop Leste

Max Campos – Residência Artística – Atividade acadêmica

Max Campos, um multiartista e produtor cultural contemporâneo, foi selecionado para residência artística na Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste por seis meses. Lá, ele se vê imerso em um ambiente com uma jornada introspectiva, buscando expressar suas emoções e reflexões através de produtos que resultam em arte.

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 10/09 às 14h. 16 anos. Grátis. 420 minutos.

Zona Sul

Casa de Cultura Hip Hop Sul

8 Anos de Felicidades CCM Hip Hop Sul – “Histórias Da Mata Calada: A Rainha Sem Coroa e a Verdadeira Mãe da Mata (Maria alencar)” – Teatro infantil

O Núcleo Encarnadas é composto por Maria de Alencar e Lua Nê, artistas e educadoras que se uniram com o desejo de pensar as infâncias em sua força criativa ao longo dos anos de 2022 a 2024, defendendo a imaginação como forma de construção da consciência, realização do mundo e ampliação dos sentidos. As artistas somam a pesquisa dentro do coletivo, criado no Parque São Rafael, na Zona Leste de São Paulo, além de buscar, criar e pensar a partir de narrativas femininas de forma política e poética.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 21/09 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.

8 Anos Felicidades CCM Hip Hop Sul – Agbara Crew SP – Música Rap

Agbara Crew SP, traz ao palco as cantoras e irmãs pretas, diretamente da zona norte de São Paulo – Ymanny, Yara e Ylanny – e vem representando em peso o RAP e o Dancehall feminino, cantando seus singles e seu novo EP “Da Favela Fiz Palco”, abordando temas que dialogam diretamente com a juventude, abrindo caminhos para reflexões e transformações através de suas músicas que educam e emancipam.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 21/09 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.

8 Anos Felicidades CCM Hip Hop Sul – Lançamento do primeiro álbum Conspiração – Música Rap

Thiago Quintão (codinome Thiago Conspiração) é atuante do Rap e se apresenta levando seu discurso contundente em diversas partes da cidade, é também militante da cultura Hip-Hop além de Bboy em curto prazo. Atualmente segue no Grupo Conspiração e apresenta letras 100% autorais, visando a verdade e tentando resgatar os jovens do mundo do crime e das drogas, além das diversas mazelas proporcionadas às periferias.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 21/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

8 Anos Felicidades CCM Hip Hop Sul – DJ Tito Rodrigues – Música DJ

Apresentação de discotecagem e interação com o público voltado para a vertente do Hip Hop Nacional e Internacional.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 21/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

8 Anos Felicidades CCM Hip Hop Sul – Macro 19 – Dança

O Grupo Magic Five trás o espetáculo: “Macro-19”, que busca trazer reflexões sobre a era digital, em que as pessoas estão se “conectando” virtualmente e se desconectando, literalmente, das interações sociais. Essa apresentação é uma intervenção entre danças urbanas e cultura digital.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 21/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

8 Anos Felicidades CCM Hip Hop Sul – “Monge do Caos apresenta: “O Poder do Sol no Horizonte” + Convidades – Música Rap

Monge do Caos comemora o lançamento de seu primeiro álbum intitulado: “O Poder do Sol no Horizonte”, com o artista do Jardim Patente, que convida outrs artistas do mesmo gênero da arte independente e do Rap!

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 14/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

8 Anos Felicidades CCM Hip Hop Sul – Drama Extreme – Dança Break

A performance: “Vivências do Passado: Hip Hop Dance nas Quebradas”, tem como objetivo inserir nas comunidades do Capão Redondo, oficinas de dança, que dialoguem com a juventude preta e periférica, com base nas vivências do dançarino e arte-educador: “Drama Extreme”.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 21/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

8 Anos Felicidades CCM Hip Hop Sul – Eduardo Taddeo – Música Rap

Eduardo Taddeo é rapper, vivendo na periferia de São Paulo, onde lida com os desafios de ser artista independente. O artista usa sua música como uma forma de expressar sua visão de mundo, sua crítica social e sua esperança de um futuro melhor. Eduardo Taddeo sempre busca ser um exemplo de resistência e superação, para inspirar jovens a seguirem seus sonhos.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 14/09 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

8 Anos Felicidades CCM Hip Hop Sul DJ Lisa Bueno – Música DJ

Com mais de 25 anos de carreira, a paulistana Lisa Bueno faz a cena feminina nos toca-discos, tendo sido destaque e finalista de campeonatos de DJs do Brasil. Recebeu o prêmio honorário do DMC Brasil no ano de 2017. Ministrou cursos e oficinas para crianças, jovens, público PCD e mulheres, através de projetos. Lisa faz Open Format misturando estilos como: Hip Hop, Rock e House; com agilidade entre scratches e outras técnicas”.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 14/09 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

8 Anos Felicidades CCM Hip Hop Sul – Dj Claudia Werneck Música DJ

“A Dj Cláudia Verneque traz sua habilidade nos toca discos para realizar uma apresentação cheia de swing, da black music e muito Rap. A artista promete uma performance, dinâmica, envolvente e cheia de energia em celebração a cultura Hip Hop.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 14/09 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Mano Ti – Música Rap

“Mano Ti” traz um repertório autoral, mesclando músicas de seu primeiro disco, intitulado: “Artistas Verdadeiros” e do EP “Reza”, além de outros singles, reunidos nos últimos anos. Com um Rap de temática vanguardista, que usa ferramentas e linguagens atuais para compor suas criações. Trazendo referências do Original Gangsta Rap e das líricas do BoomBap Clássico que pode ser classificado como um Rap de rua, por dialogar muito bem com os universos mais originais das quebradas, o gênero Rap em clássico e pesado, em primeira voz.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 21/09 às 12h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Batalha de Mc´s – Música Rap

A “Batalha do Kaos” teve início no ano de 2016, em uma quadra abandonada, sem iluminação, sem equipamentos e sem tantos recursos ou apoio de qualquer projeto cultural, idealizada pelos artistas fundadores da Batalha do Kaos, Nelson, MC Kazuê e Pedro Bala (também conhecido como Mustafá e Ororo). O evento aconteceu na quadrinha de 2016 até 2020.

Nesta ocasião a batalha de Mc´s irá acontecer no aniversário de 8 anos da CCM Hip Hop Sul, representando um dos 4 elementos do Hip Hop, com uma interação maior com o espaço, o público, e representatividade feminina em cena.

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 21/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Campo Limpo

Luna Glamn – 10 Anos Campo Limpo – Dança

Luna Glamn é conhecida como a Drag da Paulista, suas apresentações tem vários formatos e tamanhos, contendo muita dança, hits autorais, covers com figurinos elaborados, bailarinos e diversão para todos os gostos em uma apresentação bem eclética, com blocos e momentos especiais, trazendo desde um pouco do Pop nacional e internacional até regional do calypso.

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 08/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Mágico Lira – 10 Anos Campo Limpo – Circo Alternativa

Uma apresentação descontraída para todas as idades, alegre e divertido. Um espetáculo que conduz o espectador a um ponto, holofote voltada para a “mágica”.

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 11/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

O Grande Jogo – Teatro – Artes cênicas integradas

No espetáculo de teatro “O Grande Jogo”, os personagens insatisfeitos com a vida exploram temas relevantes à sociedade contemporânea. Uma apresentação que incentiva a reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida e como encontrar a verdadeira liberdade, provocando questionamentos sobre valores e prioridades. Ao longo da apresentação teatral, são abordadas questões como a dicotomia entre vida real e virtual, a busca pelo amor próprio, a aceitação pessoal.

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 17/09 às 14h. 12 anos. Grátis. 60 minutos.

Tia Uvinha Recreação e C&A – Recreação e C&A – Artes Integradas/ Multilinguagens /Crianças

Uma abordagem sobre os benefícios das brincadeiras durante a primeira infância. “Brincar” é sinônimo de ser criança. É também sinônimo de descobrir, inventar, aprender e imaginar. Traga os pequenos e venha se divertir neste momento lúdico.

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 28/09 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.

MC Guxta 10 Anos Campo Limpo – Música Trap

Compositor e cantor de TRAP, Gustavo Sena, mais conhecido como Guxta, é um artista com raízes na região do Parque Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo. Com rimas e melodias, canta e conta sobre sua vivência e sonhos nas músicas. Com inspirações do RAP/Trap, Guxta é especialista em colocar sentimentos e contar histórias pela música. Nesta apresentação, algumas escolas parceiras do território irão trazer os alunos para prestigiar o encontro.

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 28/09 às 12h. Livre. Grátis. 60 minutos.

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 28/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Megatroon Tik Tok – 10 Anos Campo Limpo – Dança Axé

Abertura de Carnaval com Robôs de Led dançantes realizando suas performances mais tocadas no Tik Tok para o público presente.

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 28/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Madmans ‘Clan 10 Anos Campo Limpo – Música Blues

O Grupo Madmen’s Clan tem como objetivo resgatar a essência da música negra, trazendo clássicos da Motown, releitura dos anos 70, até os tempos atuais, além do projeto “Bons Tempos”.

Uma mistura do antigo com o novo, duas linguagens de um mesmo universo, Black Music, Soul Funk, R&B e Hip Hop. Com cinco discos lançados, o Grupo Madmen’s Clan, traz em seu repertório, sucessos nacionais, internacionais e autorais, voltadas ao estilo Soul e Black Music.

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 28/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Eu Soul Sambarock – 10 Anos Campo Limpo – Dança Samba Rock

“O Coletivo “Eu Soul Sambarock foi criado por Felipe Afonso, que enxergou no amor pelo estilo Samba-Rock e na carência dos projetos socioculturais de sua comunidade a possibilidade de disseminar uma prática saudável a toda a região.

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 28/09 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Casa de Cultura Ipiranga – Chico Science

Vicentini Gomez – Artes Cênicas

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 02/09 a partir das 13h a 01/09. Livre. Grátis.

Macumbrai – Música

Uma festa em comemoração aos 32 anos da Casa de Cultura Chico Science, com apresentações musicais de vários artistas da região do Ipiranga, que já passaram pelo espaço e fortaleceram a cena artística do território.

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia 07/09 às 14h. Livre. Grátis.

O Slam Pretagonista – Culturas populares

O Slam Pretagonista é um evento de poesia falada, que celebra a voz e a criatividade das mulheres pretas. Com o objetivo de promover a arte da poesia falada entre mulheres pretas, criar um espaço de expressão livre e inclusiva, esta primeira edição é especialmente significativa, pois marca o início de uma tradição que suas integrantes esperam dar continuidade nos próximos anos. Este evento é um marco na luta por igualdade e representação na arte e cultura.

O projeto traz poetas que participam de competições, trazendo suas vivências em forma de poesia falada, com o objetivo de mostrar seus versos autorais, em uma diversidade de linguagem literária para tocar o público.

Algumas regras existentes nessas competições são: poesias totalmente autorais, não ter objetos cênicos como: acompanhamento musical, violão, batida ou música, entre outras.

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 07/09 a partir das 19h a 01/09.Livre. Grátis.

Mystical Sound Sistem

A equipe de som Mystical Sound System chega, pela primeira vez, na Casa de Cultura Chico Science, com seu sistema de som, pronto para amplificar a pesquisa musical do casal Biduzera e Lady Moon, junto ao DJ Zambol, que recepciona e apresenta sua seleção ao lado da cantora Thata Roots. O evento promete muita pressão sonora e uma discotecagem ampla, indo desde as clássicas tunes do roots 70, até os últimos lançamentos da música Reggae!

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia 08/09 às 14h.Livre. Grátis.

Sarau Musical da Capoeira – Culturas populares

O Sarau Musical da Capoeira traz a junção da oralidade, oriunda de culturas tradicionais de matriz africana como a capoeira, samba de roda, jongo, o maculelê, o rap e as danças afro, em um ambiente de mistura poética e um espaço dedicado à poesia corporal, musical e falada, onde a diversidade é convidada de honra na celebração, por meio de ritmos e batucadas.

O coletivo de artistas que nasce das oficinas de capoeira realizadas na Casa de Cultura Chico Science, na afirmação da valorização da cultura negra pelo próprio negro frente a sua representatividade, além de fomentar a oralidade às novas gerações e recriar o papel histórico dos mestres do saber (griots), das linhagens de matriz africana.

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia 14/09 às 14h.Livre. Grátis.

Ciência de Chico

No ano em que um dos mais emblemáticos álbuns da música brasileiro completa sua 3ª década, desde o seu lançamento, o conjunto Ciência de Chico elabora uma apresentação, tocando o álbum: “Da Lama ao Caos” na íntegra, além de inúmeras canções do não menos emblemático álbum: Afrociberdelia. A apresentação ainda conta com versões de outros artistas que Chico Science costumava trazer em suas apresentações.

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia 21/09 das 18h às 20h.Livre. Grátis.

Casa de Cultura M’Boi Mirim

Alicia Moreira – Os caminhos que me levaram até a poesia + Recitação do Livro: “Escrevo para Ecoar o que Sinto”, Literatura – Recital

Conhecida como @melcompoesia, Alicia Moreira conta sua trajetória até o lançamento do seu primeiro livro de poemas e poesias, intitulado: “Escrevo para Ecoar o que Sinto”, que conta com 7 subtemas. Neste encontro a escritora irá ressaltar como surgiu seu interesse em se tornar poetisa e se dedicar ao meio artístico, cultural e educacional. Finalizando com uma recitação de versos registrados em seu livro.

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 06/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Raquel Camargo & Maharannys – Equinócio de Primavera – Artes Cênicas Performances

O Grupo Raquel Camargo & Maharannys tem o prazer de apresentar uma noite especial de encantamento e magia na performance: “Equinócio de Primavera”. Com um legado de celebração da cultura e da arte. Através da dança, este evento propõe uma experiência única e emocionante para todos os presentes.

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 14/09 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Baile do Dj Gordo convida Gran Master Ney – Baile Do Dj Gordo Música DJ

Nesta edição o baile do Dj Gordo traz uma festa de cultura e lazer, junto com seus convidados, que farão um espetáculo pra relembrar grandes clássicos da black music, com a presença do lendário Dj Grand Master Ney.

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 07/09 às 18h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Melodia Brasileira – O Jazz de Paulinho Oliveira – Música Jazz

Um espetáculo instrumental, totalmente autoral e voltado para as nossas raízes musicais com muito Baião, Samba, Chorinho, Xote, Sambaião, Maracatu, Bossa Nova e etc. Uma oportunidade para conhecer um pouco da riqueza musical do nosso país a partir desta mistura rítmica brasileira, somadas a temperos jazzísticos.

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 28/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Geraldo Brito – Do Nordeste para o Brasil – Música Forró

O cantor, compositor e sanfoneiro Geraldo Brito apresenta o espetáculo “Do Nordeste para o Brasil” com o intuito de trazer ainda mais da cultura nordestina ao resto do Brasil. Com 30 anos de carreira, Geraldo traz em suas apresentações muito forró pé de serra, vaquejada, piseiro, modão e até as mais atuais com forró universitário.

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 14/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 22/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Biro Auê – O Samba Inclui – Música Pagode

Idealizado pelo sambista Biro Auê, compositor, multi instrumentista paulista e pessoa com deficiência congênita nas mãos e pernas, Biro se apresenta com mais integrantes como: Claudinho Kaso Ideal, também PCD.

A apresentação traz um repertório dançante, que mescla clássicos do samba e pagode, com composições autorais. Suas letras versam sobre sua história de vida e experiências, sendo um cantor, compositor, músico e percussionista morador da periferia, que enfrenta muitos desafios e vitórias impostos pela deficiência em seu dia a dia.

O objetivo do projeto é promover a visibilidade e a valorização de pessoas com deficiência, através da música, reconhecendo seus talentos, criatividade, capacidade de interação social e respeito à diversidade.

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 22/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Daniel Alexandrino – Um Olho Sol – Artes Visuais/Exposição fotos

Diagnosticado com uma patologia que o fez perder a visão do olho direito, sendo portador de baixa visão do olho esquerdo, ainda assim, a partir de todo processo de resiliência e determinação Alexandrino resolveu fotografar e deixar o seu olhar sobre a periferia, revelando beleza, onde quase ninguém vê e até mesmo onde não tem.

Com um olho só, Alexandrino nos revela um mundo que não percebemos no dia a dia com detalhes, cores e simplicidades; seu olhar para o belo está treinado e convida a todos para se aventurar nessa jornada”.

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 20/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 18/09 às 14h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça

Grupo Bota Fulô – A Cavaleira – Artes Cênicas

Um conto contemporâneo, narrado por Óca Oca, o músico do circo, que hora interage com a dupla de protagonistas, hora parece não pertencer àquele tempo/espaço.

Na história a aventura de Palafita, a palhaça e de seu amigo, o também palhaço Massapê, desempregados e sem um lar, saem do interior de São Paulo, para a capital, com o intuito de reaver o terreno e a lona do circo e assim, resgatar sua casa, trabalho e acima de tudo a alegria, perdidos com o fim do circo. Inspirados pelo livro de Miguel de Cervantes, O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, A Cavaleira fala de sonhos, desafios, delírios e realidade, mas sem perder o humor.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 18/09 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Estrela do Mar – Trio Estrela do Mar – Música Sertanejo

O Trio Estrela do Mar reacende a chama das antigas canções sertanejas, celebrando a tradição e a nostalgia nesta apresentação regada de muita música. Ao som de modões e com essência da música caipira, com letras marcantes que contam histórias de amor e de inspiração de vida, o evento transporta o público para uma época onde as melodias simples tocam corações. Com revelações do cenário, o festival é um mergulho profundo na essência da música caipira, honrando suas raízes e emocionando gerações.”

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 07/09 às 14h. Livre. Grátis. 90 minutos.

“Um Baile de Bambas – “Caverna apresenta: Um Baile de Bambas – Música

Através da linguagem da guitarra, trombone, efeitos e loops eletrônicos, o músico Caverna faz uma apresentação musical instrumental popular, com temas autorais e de grandes nomes da música brasileira, em parceria com o trombonista Ezeq Bone. No repertório o artista traz clássicos de Jorge Benjor, Os Originais do Samba, Elizeth Cardoso, Vinícius de Moraes, Cartola, entre outros.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 20/09 às 18h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Projeto Cultural: O Samba é Livre – Roda de Samba – Música Samba

Levando em consideração que o samba possui diversas características e que em cada canto do país possui suas particularidades e sua importância cultural única, a música por si só já tem o poder de transformar as pessoas. A apresentação conta com músicas autorais a partir da sua verdadeira essência e ancestralidade, buscando o resgate da tradição dessa arte que é o samba.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 14/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Dandara Marya Ballroom na Sul – Artes Cênicas/Performances

“Ballroom na Sul vem com o propósito de veicular algo que já se encontra existente na América Latina. A cena Ballroom foi criada por mulheres trans negras e latinas de Nova York, nos anos 1970 como ambiente de lazer, experimentação artística e resistência, contra a violência e a discriminação.

A moda é um dos carros chefes da Ballroom, com isso o grupo propõe uma experiência imersiva de moda decolonial, disruptiva e TRANSversal, com um desfile performático e sobretudo, com ocupação de pessoas pretas, indigenas, PCD’s, periféricas, trans, TLGBqiapn+ e toda pessoas que se reconheça enquanto corpo dissidentes, vestidas de transmutação têxtil, tecnologia essa que recria e reutiliza da semiótica do lixo para a criação de possibilidades na textualidade.”

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 15/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Capoeira – Batizado e troca de cordas Mangangá – Dança Capoeira

O evento conta com uma recepção de alunos, convidados e familiares para a iniciação do batizado, trocas de cordas e formatura dos graduandos. A partir de uma roda aberta para todos, haverá uma apresentação dos convidados, mestres e professores de outros grupos para entrega das cordas e certificados, tudo com um aquecimento da bateria e coral Mangangá.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 21/09 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Fernanda Coelho – Nós Somos Todos – Música

Fernanda Coelho é cantora e compositora Bacharel em Canto Popular. Lançou seu álbum todo autoral gravado no Japão, onde fez também uma turnê de lançamento. Lançou recentemente seu single “Nós Somos Todos”, cuja canção grita por liberdade e respeito, levantando diversas bandeiras.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 27/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

BiroAuê – O Samba Inclui – Música Samba

O projeto Samba Incluí foi idealizado por BiroAuê, sambista, compositor e multi instrumentista de São Paulo e pessoa com deficiência congênita nas mãos e pernas. Suas letras versam sobre sua história de vida e experiências sendo um músico morador de periferia, que convive com muitos desafios e vitórias impostos pela deficiência. O intuito do projeto é promover a visibilidade e a valorização de pessoas com deficiência através da música, reconhecendo seus talentos, criatividades e a capacidade de interação social, além do respeito à diversidade.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 28/09 às 14h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Balé Folclórico – A África é do outro lado da rua – Artes cênicas

As danças dos Òrísàs são parte integrante do culto religioso do candomblé. A dança dos Òrìsás demonstra e ilustra a conexão com as divindades, e representa o movimento e as histórias dos deuses em seu aspecto divino e em seu contato com o mundo humano.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 28/09 às 17h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Júlio Guerra

Robson Antonio de Souza Freitas – La Fiesta – Workshop/Palestra

“Aula Aberta de ritmos latino-americanos, como salsa, merengue e danças folclóricas mostrando as diversas variações de bases, repertório e charmes. O workshop inclui diversos estilos dançados em pares, com ênfase na conexão entre os parceiros e nos movimentos de quadril.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 13/09 às 13h. Livre. Grátis. 75 minutos.

Mestra Sandra de Xadantã – Tambor de Crioula Dona Teca – Culturas Populares

Apresentação de tambor de crioula com música ao vivo. O Tambor de Crioula da Dona Teca é uma apresentação interativa, onde de forma lúdica é apresentado ao público a dança, cantos, ritmos e toques, que dão origem a esta dança maranhense com a Mestra Sandra de Xadantã, que tem por missão a salvaguarda desta tradição.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 14/09 às 15h. Livre. Grátis. 75 minutos.

Rodrigo Aldy – Baile de Primavera – Música Velha guarda

“Uma viagem no tempo’’ é a denominação desta realização que, entre histórias e músicas, coloca cada espectador de volta às grandes épocas de suas vidas e da música popular brasileira.

Nesta apresentação Rodrigo Aldý relembra grandes canções e nomes da música popular em um bate papo descontraído, permeado por grandes sucessos e convida Nilton César, artista consagrado, para cantar e celebrar o encontro que leva cada espectador a relembrar épocas marcantes, transformando este dia em um momento único. Um repertório cheio de surpresas e emoção está reservado para esta apresentação.”

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 17/09 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 21/09 às 14h. 14 anos. Grátis. 60 minutos.

Atelier Brincante – Atelier Brincante – Edição especial Neurodiversidade – Workshop/ Palestra

O Atelier Brincante apresenta uma edição especial, dedicada às crianças neuro divergentes, proporcionando um ambiente acolhedor e inclusivo. Com o objetivo de criar um espaço onde todas as crianças se sintam bem-vindas e possam explorar livremente, através de atividades sensoriais e brincadeiras adaptadas. A programação inclui oficinas desenhadas para atender às necessidades de crianças com autismo, TDAH, altas habilidades, superdotação e outras condições Neuro divergentes. Para promover a interação positiva entre diferentes idades e habilidades, garantindo uma experiência enriquecedora e divertida a todos os participantes.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 28/09 às 13h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Ceciro Cordeiro e Banda – Música

Na apresentação “Antenas” Ceciro Cordeiro imprime seu estilo inquietante de ocupar o palco e conduz o público a se divertir, refletir e interagir.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 20/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Banda Pride Gipsy – Projeto Ciga-nos – Música

A Pride Gipsy é uma banda cigana, que surgiu em novembro de 2020. Paola Melo faz a voz nesta apresentação de ritmo gitano, com músicas originais, que caíram no gosto da comunidade cigana e a sincronizada entre uma música e outra.

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 28/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Parelheiros

Vila do Sossego e Amigos Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Forró

Em uma apresentação musical intimista, o grupo Vila do Sossego convida o público a se mexer e dançar, com quem estiver junto. O evento celebra o aniversário de 196 anos do bairro de Parelheiros. Em seus 15 anos de estrada a banda traz em seu repertório a musicalidade nordestina somadas às influências musicais urbanas, misturando o clássico.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 08/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Lia Benyte Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Sertanejo

A Casa de Cultura Municipal de Parelheiros traz a cantora Lia Benyte para celebrar a cultura local com uma apresentação de música sertaneja atual. Lia recentemente lançou os videos clipes “Agora é só casal”, “Arrocha bum bum” e “A Mafiosa”, que juntos acumulam mais de 50 mil visualizações. Além de seus trabalhos autorais, Lia interpreta grandes sucessos da música sertaneja.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 07/09 às 16h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Maru e Amigos – Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Samba

O grupo é composto por Maroel na voz e percussão, Emerson Gomes no Violão, Alfredo Santos no pandeiro, Edmilson Oliveira no Surdo e Valter da Fonseca no cavaco.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 14/09 às 16h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Fatel Barbosa e Luiz Wilson – Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Sertanejo

A Casa de Cultura Municipal de Parelheiros reinaugura seu espaço e convida

Fatel Barbosa e Luiz Wilson, destaque no território de Parelheiros e em diferentes espaços do bairro, como velha guarda musical da região e bastante influentes na contemporaneidade do gênero sertanejo, sempre enfatizando e preservando as raízes da música popular do forró.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 15/09 às 15h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Marcos Mancini – Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Sertanejo

Natural de São Paulo capital, Marcos Mancini traz uma apresentação de moda de viola sertaneja, com um repertório eclético e dinâmico.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 21/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Rosa Morena – Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Samba

Artista consagrada no território de Parelheiros e região, Rosa Morena traz a sua música no evento que marca a reinauguração do espaço e aniversário do bairro de Parelheiros.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 21/09 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Cristiano Bento – Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Sertanejo

A Casa de Cultura De Parelheiros inaugurou seu espaço em maio de 2024. Agora com a reinauguração traz uma série de apresentações artísticas para celebrar o momento. Uma das atrações será o artista Cristiano Bento que traz um repertório eclético e dinâmico.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 22/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Fábio e Ronaldo – Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Sertanejo

A Casa de Cultura Municipal de Parelheiros celebra a cultura local no evento de reinauguração da Casa com a apresentação dos cantores Fábio e Ronaldo, que se apresentam em comemoração ao aniversário do bairro.

Formada por dois irmãos da região, do bairro de Parelheiros desde o ano de 2018, a dupla está no cenário local de Parelheiros e conta com um repertório musical autoral, para mostrar seus trabalhos.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 22/09 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Gabriel Pereira – Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Sertanejo

Conhecido como jovem prodígio da música sertaneja da atualidade, Gabriel Pereira vem se destacando no cenário musical brasileiro, além de performar como revelação artística do território de Parelheiros, traz em seu repertório a música MPB e seu single Amnesia.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 28/09 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Samba do VG – Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Pagode

Com um repertório animado e contagiante o Samba do VG traz uma apresentação para o público local na reinauguração da Casa de Cultura Municipal de Parelheiros.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 14/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Rainhas da Pisadinha – Reinauguração da Casa de Cultura + Mês de aniversário da Casa – Música Sertaneja

As Rainhas da Pisadinha levam, não apenas o gênero musical sertanejo no peito, mas também a música da região de Parelheiros por onde passam. A apresentação da dupla marca a reinauguração da Casa de Cultura de Parelheiros.

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 29/09 às 17h30. Livre. Grátis. 60 minutos.